Põrandaotsikute komplekt EasyFix
Tänu mugavale takjakinnitussüsteemile ning ühilduvale universaalsele põrandalapile saab aurupuhastite põrandaotsikute komplekti EasyFix lappi vahetada mustusega kokku puutumata.
Aurupuhasti põrandaotsik EasyFix on varustatud ühilduva universaalse põrandalapiga ja tagab suurepärase puhastustulemuse poonitud kõvadel põrandatel – isegi nende nurkades ja servades. Nutika takjakinnitussüsteemiga saab universaalse põrandalapi kinnitada põrandaotsikule kiiresti ja lihtsalt: vajutada põrandalapp põrandaotsikule EasyFix ja see on kasutamiseks valmis. Pärast puhastamist saab põrandalapi põrandaotsikult EasyFix eemaldada lihtsalt puutumata kokku mustusega: astuda lapi jalalipikule ja tõmmata põrandaotsik üles lapist eemale.
Omadused ja tulu
Kõrgkvaliteetne mikrofiiber
- Lapi spetsiaalne silmuskude tagab eriti hea mustuse eemaldamise ja põhjaliku puhastustulemuse kõigil poonitud kõvadel pindadel.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Mugav takjakinnitus
Põrandapuhastuslapi eemaldusriba
- Lapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.
- Kasutusala (nt köök või vannituba) võib märkida väljale jalalipikul.
Innovaatiline lamelltehnoloogia
- Tänu kasutatud lamelltehnoloogiale jaotub aur puhastatavale pinnale ja põrandalapile ühtlaselt.
Paindlik otsaku ühendus
- Ergonoomiline ja efektiivne puhastamine sõltumata kasutaja pikkusest.
- Ideaalne mööbli alla ulatumiseks.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskelt juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 115 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Seinaplaadid