Aurupuhasti põrandaotsik EasyFix on varustatud ühilduva universaalse põrandalapiga ja tagab suurepärase puhastustulemuse poonitud kõvadel põrandatel – isegi nende nurkades ja servades. Nutika takjakinnitussüsteemiga saab universaalse põrandalapi kinnitada põrandaotsikule kiiresti ja lihtsalt: vajutada põrandalapp põrandaotsikule EasyFix ja see on kasutamiseks valmis. Pärast puhastamist saab põrandalapi põrandaotsikult EasyFix eemaldada lihtsalt puutumata kokku mustusega: astuda lapi jalalipikule ja tõmmata põrandaotsik üles lapist eemale.