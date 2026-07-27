Käsiaurupuhastist hetkega mopiks: käepärane SC 1 põrandapuhastuskomplekt EasyFix teeb selle võimalikuks. Lihtsalt kinnitage universaalne põrandalapp takjakinnitussüsteemiga põrandaotsikule EasyFix ja ühendage otsik kahe pikendustoruga (kumbki 0,5 m) SC 1 külge – saate kohe alustada kõva põranda põhjaliku puhastamisega. Spetsiaalse silmuskoega universaalne põrandalapp tagab eriti hea mustuse eemaldamise. Suur auruläbilaskvus tagab suurepärased puhastustulemused ja hügieeniliselt puhtad nurgad ja servad. Põrandapuhastuskomplekt EasyFix kuulub SC 1 EasyFixi standardvarustusse.