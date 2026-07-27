Põrandaotsikute komplekt EasyFix for SC 1
Puhtus mustusega kokku puutumata: SC 1 põrandapuhastuskomplektiga EasyFix saate käsiaurupuhasti muuta hetkega mopiks.
Käsiaurupuhastist hetkega mopiks: käepärane SC 1 põrandapuhastuskomplekt EasyFix teeb selle võimalikuks. Lihtsalt kinnitage universaalne põrandalapp takjakinnitussüsteemiga põrandaotsikule EasyFix ja ühendage otsik kahe pikendustoruga (kumbki 0,5 m) SC 1 külge – saate kohe alustada kõva põranda põhjaliku puhastamisega. Spetsiaalse silmuskoega universaalne põrandalapp tagab eriti hea mustuse eemaldamise. Suur auruläbilaskvus tagab suurepärased puhastustulemused ja hügieeniliselt puhtad nurgad ja servad. Põrandapuhastuskomplekt EasyFix kuulub SC 1 EasyFixi standardvarustusse.
Omadused ja tulu
Kõrgkvaliteetne mikrofiiber
- Lapi spetsiaalne silmuskude tagab eriti hea mustuse eemaldamise ja põhjaliku puhastustulemuse kõigil poonitud kõvadel pindadel.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Põrandaotsiku EasyFix lihtne kinnitamine SC 1 külge
- Põrandaotsakut EasyFix saab lihtsalt ja hõlpsalt sisestada seadmesse, koos aurupuhasti torudega.
Mugav takjakinnitus
- Põrandapuhastuslapp on põrandaotsakule lihtsalt kinnitatav sellele lihtsalt surumisega.
- Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Põrandapuhastuslapi eemaldusriba
- Lapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.
- Kasutusala (nt köök või vannituba) võib märkida väljale jalalipikul.
Innovaatiline lamelltehnoloogia
- Tänu lamellidele jaotub aur kogu puhastatavale pinnale ja läbi mikrokiudlapil ühtlaselt
Paindlik otsaku ühendus
- Ergonoomiline ja efektiivne puhastamine sõltumata kasutaja pikkusest.
- Ideaalne mööbli alla ulatumiseks.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskelt juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|520 x 115 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Seinaplaadid