Komplekt koosneb kahest messingharjast ja kahest jõuharjast ning selle ülitugev puhastusvõime teeb sellest muljetavaldava igapäevase lisandi teistele ümarharjadele. Vastupidavad harjased, mis kuluvad väga aeglaselt, eemaldavad kergelt tõrksa mustuse ja mustuse – näiteks ahjurestidelt või grillrestidelt. Äärmiselt kauakestvad harjased muudavad ümmargused harjad aurupuhastite harjade seas võimsaks. Ideaalne kasutamiseks mittetundlikel pindadel.