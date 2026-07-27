Power harja komplekt
Elektriharja komplektiga eemaldatakse kiiresti ja lihtsalt ning jääke jätmata isegi tõrksa mustuse ja mustuse eemaldamine. Eriti sobiv kasutamiseks ahjurestidel või grillrestidel.
Komplekt koosneb kahest messingharjast ja kahest jõuharjast ning selle ülitugev puhastusvõime teeb sellest muljetavaldava igapäevase lisandi teistele ümarharjadele. Vastupidavad harjased, mis kuluvad väga aeglaselt, eemaldavad kergelt tõrksa mustuse ja mustuse – näiteks ahjurestidelt või grillrestidelt. Äärmiselt kauakestvad harjased muudavad ümmargused harjad aurupuhastite harjade seas võimsaks. Ideaalne kasutamiseks mittetundlikel pindadel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|26 x 26 x 40
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Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Grillid
- Ahi
- Eemaldab ka tõrksa mustuse