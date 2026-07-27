Ideaalne alternatiiv kõrgsurvepesurile, millel ei ole servojuhtimisfunktsiooni: Kärcheri pesutoru PowerControl 027, millel on patenteeritud düüsikontuur, et suurendada puhastusjõudlust kuni 40%, võimaldab kasutajal survet lõputult ja lihtsasti reguleerida. Nii saate puhastusjõudluse ise täpselt määratleda, võttes arvesse puhastatava pinna iseärasusi. Puhastusvahendi saab pinnale kanda integreeritud madalsurverežiimi abil. Selleks, et tulemus oleks kõige optimaalsem, saab pesutoruga reguleerida ka pihustustaset, mis tagab iga kord sobiva töönurga.