PowerControl pesutoru 027
Pesutoru PowerControl, mille düüsi suurus on 027, võimaldab survet lõputult reguleerida otse käepidemelt, mistõttu saate igaks puhastustoiminguks valida just sobiva veesurve.
Ideaalne alternatiiv kõrgsurvepesurile, millel ei ole servojuhtimisfunktsiooni: Kärcheri pesutoru PowerControl 027, millel on patenteeritud düüsikontuur, et suurendada puhastusjõudlust kuni 40%, võimaldab kasutajal survet lõputult ja lihtsasti reguleerida. Nii saate puhastusjõudluse ise täpselt määratleda, võttes arvesse puhastatava pinna iseärasusi. Puhastusvahendi saab pinnale kanda integreeritud madalsurverežiimi abil. Selleks, et tulemus oleks kõige optimaalsem, saab pesutoruga reguleerida ka pihustustaset, mis tagab iga kord sobiva töönurga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
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