Pesutoru PowerControl 034 võimaldab kasutajal kõrgsurvepesuri puhastusjõudlust vastavalt puhastatavale pinnale alati reguleerida. Ükskõik kas vajate rohkem või vähem survet: Kärcheri patenteeritud düüsikontuur suurendab puhastusjõudlust umbes 40%. Survet saab reguleerida otse käepidemelt ja seda on töö ajal väga mugav teha. Puhastusvahendit saab pinnale kanda madalsurverežiimis, samas kui pihustustaseme reguleerimine tagab õige töönurga.