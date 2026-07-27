PowerControl pesutoru 034
Lõputult reguleeritav surve töö ajal ja otse käepidemelt, eriti seadmetele, millel puudub servojuhtimise funktsioon. Puhastusjõudlust saab reguleerida vastavalt teostatavale puhastustoimingule. Madalsurverežiim puhastusvahendi pinnale kandmiseks ja veevoolu reguleerimise funktsioon täiustavad toodet veelgi.
Pesutoru PowerControl 034 võimaldab kasutajal kõrgsurvepesuri puhastusjõudlust vastavalt puhastatavale pinnale alati reguleerida. Ükskõik kas vajate rohkem või vähem survet: Kärcheri patenteeritud düüsikontuur suurendab puhastusjõudlust umbes 40%. Survet saab reguleerida otse käepidemelt ja seda on töö ajal väga mugav teha. Puhastusvahendit saab pinnale kanda madalsurverežiimis, samas kui pihustustaseme reguleerimine tagab õige töönurga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
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