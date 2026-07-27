PowerControl pesutoru 038
Lõputult reguleeritav surve töö ajal ja otse käepidemelt, eriti seadmetele, millel puudub servojuhtimise funktsioon. Puhastusjõudlust saab reguleerida vastavalt teostatavale puhastustoimingule. Madalsurverežiim puhastusvahendi pinnale kandmiseks ja veevoolu reguleerimise funktsioon täiustavad toodet veelgi.
Pesutoru PowerControl 038, millel on Kärcheri patenteeritud düüsikontuur ja mis suurendab puhastusjõudlust umbes 40%, saab edukalt kasutada alternatiivina masinatele, millel on servojuhtimise funktsioon. Survet saab vastavalt konkreetsele puhastustoimingule reguleerida ka tööd katkestamata, kasutades selleks surve lõputu reguleerimise võimalust. Puhastusvahend kantakse pinnale spetsiaalse madalsurverežiimi abil, samas kui optimaalne töönurk valitakse pihustustaseme integreeritud reguleerimisfunktsiooni abil. Reguleerimisseadised on käeulatuses ja neid on väga lihtne kasutada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
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