Pesutoru PowerControl 038, millel on Kärcheri patenteeritud düüsikontuur ja mis suurendab puhastusjõudlust umbes 40%, saab edukalt kasutada alternatiivina masinatele, millel on servojuhtimise funktsioon. Survet saab vastavalt konkreetsele puhastustoimingule reguleerida ka tööd katkestamata, kasutades selleks surve lõputu reguleerimise võimalust. Puhastusvahend kantakse pinnale spetsiaalse madalsurverežiimi abil, samas kui optimaalne töönurk valitakse pihustustaseme integreeritud reguleerimisfunktsiooni abil. Reguleerimisseadised on käeulatuses ja neid on väga lihtne kasutada.