PowerControl pesutoru 042
Kärcheri pesutoru PowerControl, mille düüsi suurus on 042, võimaldab kasutada igaks puhastustoiminguks spetsiaalselt kohandatud seadistusi. Survetugevuse lõputu ja täpne reguleerimine on kohe käeulatuses.
Nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik: Kärcheri lõputult reguleeritava survega pesutoruga PowerControl 042 saate nüüd reguleerida puhastusvõimsust optimaalselt ja ilma tööd katkestamata. Reguleerimisvõimalus asub ergonoomiliselt kohe käeulatuses, mistõttu on muudatusi lihtne teha. Kärcheri patenteeritud düüsikontuur suurendab puhastusjõudlust umbes 40%. Spetsiaalse madalsurverežiimi abil saab pinnale kanda ka puhastusvahendit. Lisaks saab innovatiivse survetaseme reguleerimisvõimaluse abil lihtsasti muuta ka töönurka.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
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