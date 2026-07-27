Nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik: Kärcheri lõputult reguleeritava survega pesutoruga PowerControl 042 saate nüüd reguleerida puhastusvõimsust optimaalselt ja ilma tööd katkestamata. Reguleerimisvõimalus asub ergonoomiliselt kohe käeulatuses, mistõttu on muudatusi lihtne teha. Kärcheri patenteeritud düüsikontuur suurendab puhastusjõudlust umbes 40%. Spetsiaalse madalsurverežiimi abil saab pinnale kanda ka puhastusvahendit. Lisaks saab innovatiivse survetaseme reguleerimisvõimaluse abil lihtsasti muuta ka töönurka.