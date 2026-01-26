Pritsmekaitse

K 2 - K 7 klassi läbipaistev pritsmekate Kärcheri survepesuritele, mis kaitsevad kasutajat ja ümbritsevat ala pihustatava vee eest. Ideaalne nurkade ja servade puhastamiseks.

Ideaalne nurkade ja servade puhastamiseks: pritsmekaitse - spetsiaalselt loodud K 2 - K 7 klassi Kärcher-survepesuritele - kaitseb tõhusalt operaatorit ja ümbritsevat ala pihustatava vee eest. Läbipaistev disain tagab pidevalt puhastatava ala selge ülevaate. On ütlematagi selge, et lisaseade sobib kokku kõikide uute vario-pihustitega, multi-pihustitega ning uute pöörddüüsidega. (Ei sobi MP 4 ja MP 180 5-in-1 multi-pihustitele (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Omadused ja tulu
Pritsmekaitse
  • Kindel kasutaja kaitse pihustatava vee eest - eriti nurkade ja servade puhastamisel.
Läbipaistev disain
  • Selge ülevaade puhastatavast pinnast tagab paremad puhastustulemused.
Komplekti kuulub mitu adapterit
  • Ühildub kõikide uute Vario Power pihustite ning Multi Jet ja eelmiste ja uute pöörddüüsidega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,3
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 220 x 188 x 237

* Ei sobi pihustustoruga MP 4 ja pihustiga MP 180 multi power jet 5-in-1(2.643-238.0, 2.643-239.0)

Kasutusvaldkonnad
  • Trepid
  • Koduaia ümbruse alad
