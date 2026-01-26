Ideaalne nurkade ja servade puhastamiseks: pritsmekaitse - spetsiaalselt loodud K 2 - K 7 klassi Kärcher-survepesuritele - kaitseb tõhusalt operaatorit ja ümbritsevat ala pihustatava vee eest. Läbipaistev disain tagab pidevalt puhastatava ala selge ülevaate. On ütlematagi selge, et lisaseade sobib kokku kõikide uute vario-pihustitega, multi-pihustitega ning uute pöörddüüsidega. (Ei sobi MP 4 ja MP 180 5-in-1 multi-pihustitele (2.643-238.0, 2.643-239.0))