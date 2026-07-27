On meeldiv näha, kuidas veetilgad kukuvad teie äsja pestud jalgrattalt, mis näeb pärast pesu välja justkui uus. Samas ei ole üldse nii meeldiv jalgratta puhastamise käigus ise märjaks saada. Selle vältimiseks on mobiilsele survepesurile Mobile Outdoor Cleaner OC 3 ja kõigile selle järgmistele mudelitele saadaval töökindel pritsmekaitse, mis kaitseb kasutajat ja ümbritsevaid pindu soovimatu duši eest. Selleks, et puhastusprotsessi paremini jälgida, on pritsmekaitse läbipaistev. Selle saab lihtsasti ja kiiresti kinnitada pesupüstoli külge ning seda saab kinnitada ka olemasoleva lapiku jugaotsaku või detailotsaku külge. Pärast kasutamist saab painduva pritsmekaitse nelja sammuga kokku voltida ja korralikult lisatarvikute kasti paigutada. Pritsmekaitse ei sobi K 2– K 7 klassi survepesuritega.