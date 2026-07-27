Pritsmekaitse
Mobiilse survepesuri Mobile Outdoor Cleaner läbipaistev pritsmekaitse, mida on lihtne (nelja sammuga) hoiustamiseks kokku voltida, kaitseb kasutajat ja ümbritsevaid pindu veepritsmete eest.
On meeldiv näha, kuidas veetilgad kukuvad teie äsja pestud jalgrattalt, mis näeb pärast pesu välja justkui uus. Samas ei ole üldse nii meeldiv jalgratta puhastamise käigus ise märjaks saada. Selle vältimiseks on mobiilsele survepesurile Mobile Outdoor Cleaner OC 3 ja kõigile selle järgmistele mudelitele saadaval töökindel pritsmekaitse, mis kaitseb kasutajat ja ümbritsevaid pindu soovimatu duši eest. Selleks, et puhastusprotsessi paremini jälgida, on pritsmekaitse läbipaistev. Selle saab lihtsasti ja kiiresti kinnitada pesupüstoli külge ning seda saab kinnitada ka olemasoleva lapiku jugaotsaku või detailotsaku külge. Pärast kasutamist saab painduva pritsmekaitse nelja sammuga kokku voltida ja korralikult lisatarvikute kasti paigutada. Pritsmekaitse ei sobi K 2– K 7 klassi survepesuritega.
Omadused ja tulu
Pritsmekaitse
- Kaitseb kasutajat ja ümbritsevaid pindu veepritsmete eest.
Läbipaistev materjal
- Puhastusprotsessi jälgimine on veelgi parem.
Kaks rihma
- Tagab pritsmekaitsme ja pesupüstoli lihtsa ühendamise.
Saab nelja liigutusega kokku voltida
- Saab hoiustada lisatarvikute kastis.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|136 x 100 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Lapsevankrid- ja kärud
- Telgid/matkavarustus
- Kingad/matkajalatsid
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Sääsevõrk