PS 30 Plus pesuhari
Pesuhari PS 30 Plus eemaldab tõrksa mustuse oma 3 kõrgsurvedüüsi abil. Tänu pöörlevale külgdüüsile saab vaevata puhtaks ka kõik nurgad ja servad.
Kõrgsurvega tõrksa mustuse vastu: pesuhari PS 30 Plus on ideaalne tõrksa mustuse eemaldamiseks väikestelt ja keskmise suurusega pindadelt. 3 sisseehitatud kõrgsurvedüüsi ei taga mitte ainult säravpuhtad tulemused, vaid ka optimaalse pinnapuhastusjõudluse. Selleks et puhastada kõik nurgad ja servad tõhusalt ja vaevata, saab külgdüüsi pöörata 45 kraadi võrra. Samal ajal on kasutaja kaitstud veepritsmete eest. Tänu oma kompaktsele disainile on pesuhari PS 30 Plus eriti sobilik ka treppide puhastamiseks. Pesuharja harjapea on äärmiselt liikuv, mistõttu saab seda paindlikult kasutada: seda saab raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks pöörata 360 kraadi. Kõik siledad pinnad saab pärast pesu kuivaks tõmmata harja sisse integreeritud kummiraakli abil. See eemaldab liigse vee kiiresti, mistõttu on pinnad kohe jälle kasutusvalmis.
Omadused ja tulu
Pöörlev külgdüüsIdeaalne nurkade ja servade pritsmevabaks puhastamiseks.
360° pöörlev harjapeaPaindlikkus raskesti ligipääsetavates kohtades.
Harjastest ring (ka külgdüüsil)Kaitseb veepritsmete eest düüsi seadistusest sõltumata.
Kolm kõrgsurvedüüsi
- Tõrksa mustuse tõhus eemaldamine.
Kompaktne disain
- Võimaldab kitsaste kohtade mugavat puhastamist.
kombinatsioon kõrgsurvest ja manuaalsest survest harjale
- Võrreldes tavaliste harjadega tagab eriti tõhusa puhastuse.
Kummiraakel
- Musta vee lihtne eemaldamine. Vahetatav ilma tööriistadeta.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|749 x 264 x 768
Videos
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Kasutusvaldkonnad
- Trepid
- Terrass
- Rõdu
- (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.