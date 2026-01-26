Kõrgsurvega tõrksa mustuse vastu: pesuhari PS 30 Plus on ideaalne tõrksa mustuse eemaldamiseks väikestelt ja keskmise suurusega pindadelt. 3 sisseehitatud kõrgsurvedüüsi ei taga mitte ainult säravpuhtad tulemused, vaid ka optimaalse pinnapuhastusjõudluse. Selleks et puhastada kõik nurgad ja servad tõhusalt ja vaevata, saab külgdüüsi pöörata 45 kraadi võrra. Samal ajal on kasutaja kaitstud veepritsmete eest. Tänu oma kompaktsele disainile on pesuhari PS 30 Plus eriti sobilik ka treppide puhastamiseks. Pesuharja harjapea on äärmiselt liikuv, mistõttu saab seda paindlikult kasutada: seda saab raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks pöörata 360 kraadi. Kõik siledad pinnad saab pärast pesu kuivaks tõmmata harja sisse integreeritud kummiraakli abil. See eemaldab liigse vee kiiresti, mistõttu on pinnad kohe jälle kasutusvalmis.