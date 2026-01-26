PS 30 Plus pesuhari

Pesuhari PS 30 Plus eemaldab tõrksa mustuse oma 3 kõrgsurvedüüsi abil. Tänu pöörlevale külgdüüsile saab vaevata puhtaks ka kõik nurgad ja servad.

Kõrgsurvega tõrksa mustuse vastu: pesuhari PS 30 Plus on ideaalne tõrksa mustuse eemaldamiseks väikestelt ja keskmise suurusega pindadelt. 3 sisseehitatud kõrgsurvedüüsi ei taga mitte ainult säravpuhtad tulemused, vaid ka optimaalse pinnapuhastusjõudluse. Selleks et puhastada kõik nurgad ja servad tõhusalt ja vaevata, saab külgdüüsi pöörata 45 kraadi võrra. Samal ajal on kasutaja kaitstud veepritsmete eest. Tänu oma kompaktsele disainile on pesuhari PS 30 Plus eriti sobilik ka treppide puhastamiseks. Pesuharja harjapea on äärmiselt liikuv, mistõttu saab seda paindlikult kasutada: seda saab raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks pöörata 360 kraadi. Kõik siledad pinnad saab pärast pesu kuivaks tõmmata harja sisse integreeritud kummiraakli abil. See eemaldab liigse vee kiiresti, mistõttu on pinnad kohe jälle kasutusvalmis.

Omadused ja tulu
PS 30 Plus pesuhari: Pöörlev külgdüüs
Pöörlev külgdüüs
Ideaalne nurkade ja servade pritsmevabaks puhastamiseks.
PS 30 Plus pesuhari: 360° pöörlev harjapea
360° pöörlev harjapea
Paindlikkus raskesti ligipääsetavates kohtades.
PS 30 Plus pesuhari: Harjastest ring (ka külgdüüsil)
Harjastest ring (ka külgdüüsil)
Kaitseb veepritsmete eest düüsi seadistusest sõltumata.
Kolm kõrgsurvedüüsi
  • Tõrksa mustuse tõhus eemaldamine.
Kompaktne disain
  • Võimaldab kitsaste kohtade mugavat puhastamist.
kombinatsioon kõrgsurvest ja manuaalsest survest harjale
  • Võrreldes tavaliste harjadega tagab eriti tõhusa puhastuse.
Kummiraakel
  • Musta vee lihtne eemaldamine. Vahetatav ilma tööriistadeta.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,9
Kaal, sh pakend (kg) 1,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 749 x 264 x 768
Kasutusvaldkonnad
  • Trepid
  • Terrass
  • Rõdu
  • (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
