PSW 18-20 Battery kett
Vähese vibratsiooniga ja lihtne asendada: 20 cm saelehega akutoitel teleskoopkettsae PSW 18-20 Battery kett tagab alati väga head lõiketulemused.
20 cm saelehega akutoitel teleskoopkettsae PSW 18-20 Battery saeketti saab tänu keti lihtsale pingutussüsteemile kiiresti ja vaevata kinnitada. Kett tagab optimaalsed lõiketulemused igal kasutuskorral, olles samas ka vastupidav ja mitmekülgne. Muljetavaldav on ka keti väike vibratsioonitase.
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetne kett
- Kärcheri akutoitel töötava ritvsaega on alati tagatud kõrgeima kvaliteediga lõiked.
Keti lihtne vahetamine
- Keti vahetamine on lihtne tänu keti lihtsale pingutussüsteemile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|330 x 35 x 5
Kasutusvaldkonnad
- Puuharud