20 cm saelehega akutoitel teleskoopkettsae PSW 18-20 Battery saeketti saab tänu keti lihtsale pingutussüsteemile kiiresti ja vaevata kinnitada. Kett tagab optimaalsed lõiketulemused igal kasutuskorral, olles samas ka vastupidav ja mitmekülgne. Muljetavaldav on ka keti väike vibratsioonitase.