Puhastuskomplekt VC
Puhastuskomplekt VC Cleaning Kit pakub veelgi enam võimalusi tolmuimeja kasutamiseks. Lisaks on koristamine veelgi lihtsam.
Puhastustoimingud on tänu puhastuskomplektile VC nüüd veelgi lihtsamad. Lisatarvikutega saab mugavalt puhastada raskesti ligipääsetavad kohad. Komplekti kuulub pragude puhastamise otsak, karvade imemise komplekt, painduv ühendustarvik ja neli erinevat harja. Lisaks on komplektis ka täiendav voolik, mida saab ühendada erinevate lisatarvikutega. Lisatarvikutel on ergonoomiline disain ja neid on lihtne kasutada.
Omadused ja tulu
Lisatarvik Kärcheri tolmuimejatele VC 2 ja VC 3
Kõikehõlmav lisatarvikute komplekt
- Lai lisatarvikute valik võimaldab veelgi lihtsamini teostada erinevaid puhastustöid kodus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|410 x 308 x 80
Kasutusvaldkonnad
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)