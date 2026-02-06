Puhastustoimingud on tänu puhastuskomplektile VC nüüd veelgi lihtsamad. Lisatarvikutega saab mugavalt puhastada raskesti ligipääsetavad kohad. Komplekti kuulub pragude puhastamise otsak, karvade imemise komplekt, painduv ühendustarvik ja neli erinevat harja. Lisaks on komplektis ka täiendav voolik, mida saab ühendada erinevate lisatarvikutega. Lisatarvikutel on ergonoomiline disain ja neid on lihtne kasutada.