Kõrgekvaliteetsest puuvillast lappide komplekt, mis sisaldab põrandalappe ja katteid käsiotsikule. Põrandalapid kinnitatakse suurele põrandaotsikule ja käsiotsiku katted paigaldatakse lihtsalt otsiku peale. Tugevad ja suure imamisvõimsusega ebemevabad froteelapid imavad tõhusalt kogu mustuse. Ideaalsed PVC, linoleumi, plaaditud ja looduskivist põrandate puhastamiseks.