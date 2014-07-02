Puhastuslappide komplekt
Kõrgekvaliteetsest puuvillast lapikomplekt, mis sisaldab põrandalappe ja käsiotsiku katteid.
Kõrgekvaliteetsest puuvillast lappide komplekt, mis sisaldab põrandalappe ja katteid käsiotsikule. Põrandalapid kinnitatakse suurele põrandaotsikule ja käsiotsiku katted paigaldatakse lihtsalt otsiku peale. Tugevad ja suure imamisvõimsusega ebemevabad froteelapid imavad tõhusalt kogu mustuse. Ideaalsed PVC, linoleumi, plaaditud ja looduskivist põrandate puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetsest puuvillast põrandalapp
- Mustuse optimaalne eemaldamine ja imamine lapi sisse
- Masinpesu 60 °C juures
Kõrgekvaliteetsest puuvillast kate käsiotsikule
- Mustuse optimaalne eemaldamine ja imamine lapi sisse
- Masinpesu 60 °C juures
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|265 x 65 x 200
Kasutusvaldkonnad
- Köögi töötasapinnad
- Seinaplaadid
- Dušinurk/vann
- Pliidiplaadid
- Väljalaske katted
- Külmik (sisemus/välispind)
- Kõvakattega põrandad
- Köögid