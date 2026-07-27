Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Basic

Puhastusvahendi kiireks vahetamiseks: täiendav 1-liitrine puhastusvahendi konteiner vahuotsakule Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 ja 2.112-055.0).

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
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