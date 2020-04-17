Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate laia kasutusala laiendab veelgi ventilaatori adapteri komplekt. Kui imemisvoolik on ühendatud puhuri funktsiooni abil, pumbab seade vaevata õhkmadratseid, basseine ja ujumisvahendeid või isegi täispuhutavaid paate. Kui imemisvoolik on ühendatud seadme imemisühendusega, imetakse õhk automaatselt välja, muutes õhu tüütu käsitsi väljapressimise minevikku. Lisatarvikute komplekt sisaldab adapterit märg- ja kuivtolmuimeja imemisvoolikuga ühendamiseks ning kolme erineva suurusega düüsi (S, M ja L), mis ühilduvad paljude täispuhutavate toodete ventiilidega.