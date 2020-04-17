Puhumisadaptri komplekt
Tagab õhkmadratsite, basseinide, täispuhutavate paatide jne pingutuseta täispuhumise ja tühjendamise, kasutades Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejat.
Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate laia kasutusala laiendab veelgi ventilaatori adapteri komplekt. Kui imemisvoolik on ühendatud puhuri funktsiooni abil, pumbab seade vaevata õhkmadratseid, basseine ja ujumisvahendeid või isegi täispuhutavaid paate. Kui imemisvoolik on ühendatud seadme imemisühendusega, imetakse õhk automaatselt välja, muutes õhu tüütu käsitsi väljapressimise minevikku. Lisatarvikute komplekt sisaldab adapterit märg- ja kuivtolmuimeja imemisvoolikuga ühendamiseks ning kolme erineva suurusega düüsi (S, M ja L), mis ühilduvad paljude täispuhutavate toodete ventiilidega.
Omadused ja tulu
Täitmine märg- ja kuivtolmuimeja puhuri funktsiooni abil
- Säästab aega ja vaeva võrreldes käsitsi täitmisega.
Tühjendamine märg- ja kuivtolmuimeja imemisfunktsiooni abil
- Kiire ja mugav tühjendamine võrreldes käsitsi õhu eemaldamisega.
Lisatarvikute komplekt sisaldab adapterit ja kolmes suuruses otsikuid
- Adapter imivoolikuga turvaliseks ühendamiseks.
- Kolm komplekti kuuluvat düüsi suurust (S, M ja L) ühilduvad mitmesuguste täispuhutavate toodete ventiilidega ja neid saab hõlpsasti adapterile paigaldada.
Lisatarvikute komplekt kõigile Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (osa)
|2
|Standardne nimilaius (mm)
|NW 35
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|110 x 70 x 80
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Täispuhutavad tooted (nt õhkvoodi)