Pumba adapter, sisaldab väikest kontrollklappi
Kontrollklapiga pumba adapter, millega saab vaakumkindlalt ühendada imemisvoolikud (näiteks kodumajapidamises kasutatavad aia- ja kõrgsurvepumbad).
Pumba adapter kodumajapidamises kasutatavate aia- ja kõrgsurvepumpade imemisvoolikute vaakumikindlaks ühenduseks. Adapter sobib ideaalselt 1" (33,3 mm) ühenduskeermega pumpadele ja 3/4" ja 1" läbimõõduga voolikutele. Sisaldab ühendusmutrit, voolikuklambrit, seibi ja kontrollventiili. Kontrollventiili saab kasutada sukelpumpade või sukel-survepumpadega, et vältida vee tagasivoolu pumpa. Muudel juhtudel kasutatakse kontrollventiili asemel seibi.
Omadused ja tulu
Ühendustarvik
- Voolikute vaakumikindlaks ühendamiseks pumbaga
Pöörlev keere
- Pumba konnektori ühendamiseks pumbaga, eriti juhtudeks, kui voolik on juba pumba konnektori külge kinnitatud.
3/4" ja 1" voolikutele
- Sõltuvalt vooliku suurusest saab kasutada sobivat ühendust.
Sisaldab lapikut tihendit
- Tagab ühendustarviku ja pumba vahele veetiheda ühenduse.
Sisaldab tagasilöögiklappi
- Ennetab juba pumbatud vee tagasivoolu. Soovituslik kasutada koos sukel ja sukel-survepumpadega.
Sisaldab voolikuklambrit
- Vooliku kinnitamiseks pumba konnektori külge
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Suurused
|Sobib 3/4" ja 1" voolikutele
|Keerme suurus
|G1
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|41 x 65 x 41
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.
- Kasutamiseks üleujutuste piirkonnas
- Uputuste likvideerimiseks majas ja keldris (pesumasina lekked/kõrgele tõusnud põhjavesi)
- Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.