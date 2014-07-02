Pumba adapter kodumajapidamises kasutatavate aia- ja kõrgsurvepumpade imemisvoolikute vaakumikindlaks ühenduseks. Adapter sobib ideaalselt 1" (33,3 mm) ühenduskeermega pumpadele ja 3/4" ja 1" läbimõõduga voolikutele. Sisaldab ühendusmutrit, voolikuklambrit, seibi ja kontrollventiili. Kontrollventiili saab kasutada sukelpumpade või sukel-survepumpadega, et vältida vee tagasivoolu pumpa. Muudel juhtudel kasutatakse kontrollventiili asemel seibi.