Pumba adapter, sisaldab väikest kontrollklappi

Kontrollklapiga pumba adapter, millega saab vaakumkindlalt ühendada imemisvoolikud (näiteks kodumajapidamises kasutatavad aia- ja kõrgsurvepumbad).

Pumba adapter kodumajapidamises kasutatavate aia- ja kõrgsurvepumpade imemisvoolikute vaakumikindlaks ühenduseks. Adapter sobib ideaalselt 1" (33,3 mm) ühenduskeermega pumpadele ja 3/4" ja 1" läbimõõduga voolikutele. Sisaldab ühendusmutrit, voolikuklambrit, seibi ja kontrollventiili. Kontrollventiili saab kasutada sukelpumpade või sukel-survepumpadega, et vältida vee tagasivoolu pumpa. Muudel juhtudel kasutatakse kontrollventiili asemel seibi.

Omadused ja tulu
Ühendustarvik
  • Voolikute vaakumikindlaks ühendamiseks pumbaga
Pöörlev keere
  • Pumba konnektori ühendamiseks pumbaga, eriti juhtudeks, kui voolik on juba pumba konnektori külge kinnitatud.
3/4" ja 1" voolikutele
  • Sõltuvalt vooliku suurusest saab kasutada sobivat ühendust.
Sisaldab lapikut tihendit
  • Tagab ühendustarviku ja pumba vahele veetiheda ühenduse.
Sisaldab tagasilöögiklappi
  • Ennetab juba pumbatud vee tagasivoolu. Soovituslik kasutada koos sukel ja sukel-survepumpadega.
Sisaldab voolikuklambrit
  • Vooliku kinnitamiseks pumba konnektori külge
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Suurused Sobib 3/4" ja 1" voolikutele
Keerme suurus G1
Värvus Must
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 41 x 65 x 41
Kasutusvaldkonnad
  • Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.
  • Kasutamiseks üleujutuste piirkonnas
  • Uputuste likvideerimiseks majas ja keldris (pesumasina lekked/kõrgele tõusnud põhjavesi)
  • Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.