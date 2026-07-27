Pumba eelfilter, suur
Pumba eelfilter kaitseb aiapumpasid, elektroonilisi survepumpasid ja majapidamispumpasid suurema mustuse ja liiva eest. PerfectConnect süsteem tagab usaldusväärse ühenduse.
Pumba eelfilter sobib kõikidele tavapärastele G1 keermega (33,3 mm) aiapumpadele, elektroonilistele survepumpadele ja majapidamispumpadele – eriti seadmetele, millel ei ole integreeritud filtrit ja mille vooluhulk on kuni 6000 l/h. Eelfilter kaitseb pumpa efektiivselt suuremate mustuseosakeste ja liiva eest ning pikendab seega pumba kasutusiga. Filtri sisemust saab puhastamiseks eemaldada. Peene filtri võrguava on 250 µm (0,25 mm). BP seeria tarvikute radiaalne PerfectConnect ühendus tagab eriti lihtsa ühendamise ja usaldusväärse ühenduse, mis tagab pumba probleemideta töö.
Omadused ja tulu
Eemaldatav filter
- Filtrit saab puhastada jooksva vee all, mistõttu saab seda korduvalt kasutada.
Pumba eelfilter, suur
- Pumpadele, mille veevoolu hulk on kuni 6 000 l/h
Eelfilter
- Pumba täiendavaks kaitsmiseks suuremate mustuseosakeste ja liiva eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Suurused
|Kuni 6000 l/h, võrguava: 250 μm (0,25 mm)
|Rõhk (bar)
|8
|Võrguava suurus (mm)
|0,25
|Keerme suurus
|G1
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|120 x 220 x 316
Seadmed
- Kärcheri PerfectConnect seeria lisatarvikud
Kasutusvaldkonnad
- Mustuse filtreerimine veest