Pumba eelfilter sobib kõikidele tavapärastele G1 keermega (33,3 mm) aiapumpadele, elektroonilistele survepumpadele ja majapidamispumpadele – eriti seadmetele, millel ei ole integreeritud filtrit ja mille vooluhulk on kuni 6000 l/h. Eelfilter kaitseb pumpa efektiivselt suuremate mustuseosakeste ja liiva eest ning pikendab seega pumba kasutusiga. Filtri sisemust saab puhastamiseks eemaldada. Peene filtri võrguava on 250 µm (0,25 mm). BP seeria tarvikute radiaalne PerfectConnect ühendus tagab eriti lihtsa ühendamise ja usaldusväärse ühenduse, mis tagab pumba probleemideta töö.