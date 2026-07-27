Pumba eelfilter, väike
Väike eelfilter, suur mõju: pumba eelfilter kaitseb aiapumpasid, elektroonilisi survepumpasid ja majapidamispumpasid suurema mustuse ja liiva eest. PerfectConnect ühendusega.
Pumba väike eelfilter ei lase suurematel mustuseosakestel ja liival sattuda tavalistesse aiapumpadesse, elektroonilistesse survepumpadesse ja majapidamispumpadesse, pikendades nii seadmete kasutusiga. Eelfilter sobib eriti hästi G1 keermega (33,3 mm) seadmetele, millel ei ole integreeritud filtrit ja mille vooluhulk on kuni 4000 l/h. Filtri sisemust saab puhastamiseks väga lihtsasti eemaldada. Peene filtri võrguava on 250 µm (0,25 mm). Uute BP seeria lisatarvikute radiaalne PerfectConnect ühendus tagab usaldusväärse tihenduse ja väga lihtsa kinnituse.
Omadused ja tulu
Eemaldatav filter
- Filtrit saab puhastada jooksva vee all, mistõttu saab seda korduvalt kasutada.
Pumba eelfilter, väike
- Pumpadele, mille veevoolu hulk on kuni 4 000 l/h
Eelfilter
- Pumba täiendavaks kaitsmiseks suuremate mustuseosakeste ja liiva eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Suurused
|Kuni 4000 l/h, võrguava: 250 μm (0,25 mm)
|Rõhk (bar)
|8
|Võrguava suurus (mm)
|0,25
|Keerme suurus
|G1
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|120 x 220 x 200
Seadmed
- Kärcheri PerfectConnect seeria lisatarvikud
Kasutusvaldkonnad
- Mustuse filtreerimine veest
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.