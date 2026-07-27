Pumba väike eelfilter ei lase suurematel mustuseosakestel ja liival sattuda tavalistesse aiapumpadesse, elektroonilistesse survepumpadesse ja majapidamispumpadesse, pikendades nii seadmete kasutusiga. Eelfilter sobib eriti hästi G1 keermega (33,3 mm) seadmetele, millel ei ole integreeritud filtrit ja mille vooluhulk on kuni 4000 l/h. Filtri sisemust saab puhastamiseks väga lihtsasti eemaldada. Peene filtri võrguava on 250 µm (0,25 mm). Uute BP seeria lisatarvikute radiaalne PerfectConnect ühendus tagab usaldusväärse tihenduse ja väga lihtsa kinnituse.