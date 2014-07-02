Pumba eelfilter kõigile standardsetele kodumajapidamistes kasutatavatele aia- ja kõrgsurvepumpadele — ideaalne kuni 4000 l/h jõudlusega pumpadele, millel ei ole integreeritud filtrit. Eelfilter kaitseb pumpa efektiivselt suuremate mustuseosakeste ja liiva eest ning pikendab pumba kasutusiga. Filtrit saab puhastamiseks eemaldada. 250µm (0,25 mm) võrgusilma suurusega peenfilter. Pumba eelfilter sobib kõikidele eespool nimetatud pumpadele, millel on 1" (33,3 mm) ühenduskeere.