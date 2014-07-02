Pumba eelfilter, väike
Pumba eelfilter kaitseb aiapumpasid ja kõrgsurvepumpasid suure läbimõõduga osakeste ja liiva eest.
Pumba eelfilter kõigile standardsetele kodumajapidamistes kasutatavatele aia- ja kõrgsurvepumpadele — ideaalne kuni 4000 l/h jõudlusega pumpadele, millel ei ole integreeritud filtrit. Eelfilter kaitseb pumpa efektiivselt suuremate mustuseosakeste ja liiva eest ning pikendab pumba kasutusiga. Filtrit saab puhastamiseks eemaldada. 250µm (0,25 mm) võrgusilma suurusega peenfilter. Pumba eelfilter sobib kõikidele eespool nimetatud pumpadele, millel on 1" (33,3 mm) ühenduskeere.
Omadused ja tulu
Eemaldatav filter
- Filtrit saab puhastada jooksva vee all, mistõttu saab seda korduvalt kasutada.
Pumba eelfilter, väike
- Pumpadele, mille veevoolu hulk on kuni 4000 l/h
Eelfilter
- Pumba täiendavaks kaitsmiseks suuremate mustuseosakeste ja liiva eest
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Suurused
|Kuni 4000 l/h, võrguava: 250 μm (0,25 mm)
|Võrguava suurus (mm)
|0,25
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|122 x 189 x 194
Kasutusvaldkonnad
- Mustuse filtreerimine veest
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.