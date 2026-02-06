Puurimistolmupüüdur
Uus lisatarvik meie vee- ja tolmuimejatele WD 2–6 võimaldab aukude puurimist tavalistesse seintesse ja lagedesse ohutult ja tolmuvabalt. Puurimistolm imetakse ära kohe puuraugu juures.
Selle asemel, et näha vaeva täiendavad pühkimise ja tolmuimemisega, saab puurimistolmu nüüd eemaldada otse selle allika ehk puuraugu juures. Ei ole vahet, kas puurite seina või põrandasse või isegi plaatide, tapeedi, kipsi, kivi, betooni või puiduga kaetud seintesse: tänu patenteeritud kahekambrilisele süsteemile ja vahtkummist tihendile toimib Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejate WD 2–6 lisatarvik hästi kõikidel tavapärastel pindadel. Lisaks ei ole teil enam puurimisel vaja abilist, kuna saate ise puurida ja samal ajal ka puurimistolmu seadmesse imeda, jättes tööplatsi puhtaks. Kärcheri puurimistolmupüüdur sobib kõikidele tavapärastele kuni 15 mm puuriga trellidele.
Omadused ja tulu
Tolmu- ja prahivabaks puurimiseks
Puurimistolmupüüdur püüab tavapärastel seintel ja lagedel kinni kogu puurimisest tekkiva tolmu
Pea kohal puurimine on lihtsam kui kunagi varem
Üksinda puurimine ja puurimistolmu koristamine on nüüd lihtsam kui kunagi varem
Lihtne kasutada – ühendage imemisvoolik, pange tolmuimeja tööle, asetage lisatarvik soovitud kohta ja puurige
Kollast lülitit vajutades saab puurimistolmupüüduri asukohta lihtsasti muuta, ilma et te tolmuimejat peaksite välja lülitama
Puuridele läbimõõduga kuni 15 mm
Sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria multifunktsionaalsetele tolmuimejatele (MV)
Sobib kõikidele Kärcheri seadmesarja SE 4, SE 5 ja SE 6 pihustatavatele puhastusvahenditele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Standardne nimilaius (mm)
|35
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|207 x 106 x 117
Kokkusobivad masinad
- SE 4
- SE 4 Black GNF Edition N1
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact akukomplektiga
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/6/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 + filter bags
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 Premium akukomplektiga
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-15/6/20 (YYY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 akukomplektiga
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Kasutusvaldkonnad
- Keraamilised plaadid
- Tapeet
- Krohv
- Puit
- Kivi
- Betoon