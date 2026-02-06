Selle asemel, et näha vaeva täiendavad pühkimise ja tolmuimemisega, saab puurimistolmu nüüd eemaldada otse selle allika ehk puuraugu juures. Ei ole vahet, kas puurite seina või põrandasse või isegi plaatide, tapeedi, kipsi, kivi, betooni või puiduga kaetud seintesse: tänu patenteeritud kahekambrilisele süsteemile ja vahtkummist tihendile toimib Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejate WD 2–6 lisatarvik hästi kõikidel tavapärastel pindadel. Lisaks ei ole teil enam puurimisel vaja abilist, kuna saate ise puurida ja samal ajal ka puurimistolmu seadmesse imeda, jättes tööplatsi puhtaks. Kärcheri puurimistolmupüüdur sobib kõikidele tavapärastele kuni 15 mm puuriga trellidele.