RCF 3 mikrokiud rullikud
Mikrokiudrullid kõigi kõvade põrandate õrnaks märgpuhastuseks robotmopiga RCF 3. Ebemevaba, väga imav ja vastupidav. Sobib masinpesuks kuni 60 °C juures.
Kärcheri robotmopi RCF 3 universaalrull on valmistatud kvaliteetsetest mikrokiududest ja on ette nähtud kõigi kõvade põrandate – isegi parketi – õrnaks märgpuhastuseks. Rull on ebemevaba, imav ja äärmiselt vastupidav – ideaalne ulatuslikuks puhastustööks ja puhtaks ning triibuvabaks puhastustulemuseks. Kui rulli on vaja vahetada või puhastada, saab seda teha kiiresti ilma tööriistadeta ja kokku puutumata mustusega. Lihtsalt tõmmata kasutatud rull välja ja sisestada uus ja ongi kõik! Universaalset rulli võib pesta pesumasinas kuni 60 °C juures, pärast pesemist on see valmis uuesti kasutamiseks.
Omadused ja tulu
100% kõrgekvaliteetne mikrokiud
- Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Lihtne rullivahetus
- Rulli saab vahetada hetkeliselt, rakendamata jõudu ja kasutamata tööriistu, lihtsalt tõmmata rull välja, sisestada uus ja ongi valmis!
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|60 x 60 x 248
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC