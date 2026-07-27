Kärcheri robotmopi RCF 3 universaalrull on valmistatud kvaliteetsetest mikrokiududest ja on ette nähtud kõigi kõvade põrandate – isegi parketi – õrnaks märgpuhastuseks. Rull on ebemevaba, imav ja äärmiselt vastupidav – ideaalne ulatuslikuks puhastustööks ja puhtaks ning triibuvabaks puhastustulemuseks. Kui rulli on vaja vahetada või puhastada, saab seda teha kiiresti ilma tööriistadeta ja kokku puutumata mustusega. Lihtsalt tõmmata kasutatud rull välja ja sisestada uus ja ongi kõik! Universaalset rulli võib pesta pesumasinas kuni 60 °C juures, pärast pesemist on see valmis uuesti kasutamiseks.