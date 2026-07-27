RCF 7 tarvikute komplekt

Robot-tolmuimeja ja mopi RVF 7 lisatarvikute komplekt sisaldab peaharja, kahte külgmist harja ja filtrit.

Täiuslikud puhastustulemused, nagu esimesel päeval: RVF 7 lisatarvikute komplekt võimaldab robot-tolmuimejal ja mopil puhastada nagu uus seade. Komplektis olevad varuosad on hõlpsasti vahetatavad, pikendavad RVF 7 eluiga ja tagavad seadme optimaalse puhastusjõudluse taastumise. Komplekt sisaldab peaharja, kahte külgmist harja ja filtrit.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (osa) 4
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 195 x 70 x 200
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