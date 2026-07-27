Täiuslikud puhastustulemused, nagu esimesel päeval: RVF 7 lisatarvikute komplekt võimaldab robot-tolmuimejal ja mopil puhastada nagu uus seade. Komplektis olevad varuosad on hõlpsasti vahetatavad, pikendavad RVF 7 eluiga ja tagavad seadme optimaalse puhastusjõudluse taastumise. Komplekt sisaldab peaharja, kahte külgmist harja ja filtrit.