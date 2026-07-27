RCF 7 tarvikute komplekt
Robot-tolmuimeja ja mopi RVF 7 lisatarvikute komplekt sisaldab peaharja, kahte külgmist harja ja filtrit.
Täiuslikud puhastustulemused, nagu esimesel päeval: RVF 7 lisatarvikute komplekt võimaldab robot-tolmuimejal ja mopil puhastada nagu uus seade. Komplektis olevad varuosad on hõlpsasti vahetatavad, pikendavad RVF 7 eluiga ja tagavad seadme optimaalse puhastusjõudluse taastumise. Komplekt sisaldab peaharja, kahte külgmist harja ja filtrit.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (osa)
|4
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|195 x 70 x 200