RCV 3 tarvikute komplekt

Robottolmuimeja RCV 3 tarvikute komplekt sisaldab 1 põhiharja, 1 puhastuslappi, 2 külgharja ja 2 filtrit.

Täiuslike puhastustulemuste saamiseks nagu esimesel päeval: tarvikute komplekt võimaldab robottolmuimejal RCV 3 puhastada nagu uus masin. Komplekt sisaldab varuosi, mida on lihtne vahetada. See pikendab RCV 3 eluiga ja tagab optimaalse puhastustulemuse nagu esimesel päeval. Komplekti kuulub 1 põhihari, 1 puhastuslapp, 2 küljeharja ja 2 filtrit.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (osa) 6
Värvus Valge
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 190 x 125 x 82
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