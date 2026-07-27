Täiuslike puhastustulemuste saamiseks nagu esimesel päeval: tarvikute komplekt võimaldab robottolmuimejal RCV 5 puhastada nagu uue seadmega Komplekt sisaldab varuosi, mida on lihtne vahetada. See pikendab RCV 5 eluiga ja tagab optimaalse puhastustulemuse nagu esimesel päeval. Komplekti kuulub 1 põhihari, 1 puhastuslapp, 2 küljeharja ja 2 filtrit.