RCV 5 tarvikute komplekt
Robottolmuimeja RCV 5 tarvikute komplekt sisaldab 1 põhiharja, 1 puhastuslappi, 2 külgharja ja 2 filtrit.
Täiuslike puhastustulemuste saamiseks nagu esimesel päeval: tarvikute komplekt võimaldab robottolmuimejal RCV 5 puhastada nagu uue seadmega Komplekt sisaldab varuosi, mida on lihtne vahetada. See pikendab RCV 5 eluiga ja tagab optimaalse puhastustulemuse nagu esimesel päeval. Komplekti kuulub 1 põhihari, 1 puhastuslapp, 2 küljeharja ja 2 filtrit.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (osa)
|6
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|190 x 125 x 82