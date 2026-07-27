RCV 5 tühjendusjaam
Veel suurem autonoomsus puhastamisel: nutikas isetühjendavas jaamas tühjendatakse RCV 5 tolmukonteinerit automaatselt kindlate ajavahemike järel.
Nutika isetühjendava jaamaga muutub RCV 5 veel autonoomsemaks, kuna tolmukonteinerit tühjendatakse automaatselt. Nii säästetakse kasutajat sellest tüütust ja sageli mustast tööst. Tolm ja mustus imetakse automaatselt kvaliteetsesse fliisist filtrikotti kohe, kui RCV 5 on dokitud laadimis- ja isetühjendamisjaama – kas pärast puhastustöö lõppu või vahelaadimisel. Mustus eemaldatakse kindlalt. See ei saa enam olla lihtsam. Tänu isetühjendusjaama laadimisfunktsioonile laetakse samal ajal ka roboti akut.
Omadused ja tulu
Tolmu automaatne tühjendamine
- RCV 5 tolmukonteineri regulaarne automaatne tühjendamine võimaldab robottolmuimejal töötada autonoomselt palju kauem.
- Kuna RCV 5 tolmukonteinerit ei ole vaja käsitsi tühjendada, puudub kasutajal kokkupuude tolmu ja mustusega.
- Kuna robottolmuimeja tolmukonteinerit tühjendatakse regulaarselt, jääb imemisvõime pidevalt suureks, mis tähendab RCV 5-ga alati suurepäraseid puhastustulemusi.
Fliisist filtrikott
- Filtrikott hoiab kindlalt kinni tolmu ja mustust.
- Eemaldatud mustus kõrvaldatakse lihtsalt ja hügieeniliselt.
- Kui filtrikott tõmmatakse jaamast välja, sulgub see kohe automaatselt. Mustus jääb ohutult kotti ja tolmu väljapääsemine koti vahetamisel on välistatud.
Integreeritud kaablihaldus
- Isetühjendava jaama toitekaabli saab korralikult kokku keerata, kasutades isetühjendava jaama tagaküljele paigaldatud kaablihoiusüsteemi – sassis kaablid puuduvad.
Juhitav äpiga
- Vajaduse korral saab mugavuse suurendamiseks RCV 5 isetühjendavat jaama juhtida äpiga.
- Tolmuimejat saab äpiga ka eraldi aktiveerida.
Ühildub kõigi RCV 5 mudelitega
- Isetühjendav jaam ühildub kõigi RCV 5 mudelitega, isegi seadmetega, millel juba on laadimisjaam.
- Kasutades kaasapandud muundamiskomplekti, saab RCV 5 lühikese ajaga kohandada tööks isetühjendava jaamaga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Filterkoti maht (l)
|4
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|4,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|401 x 290 x 446
Seadmed
- Fliisist filtrikott: 1 tk.
- Jäätmekonteiner
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Madala karvaga vaipadel
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.