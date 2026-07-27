RCV 5 tühjendusjaam

Veel suurem autonoomsus puhastamisel: nutikas isetühjendavas jaamas tühjendatakse RCV 5 tolmukonteinerit automaatselt kindlate ajavahemike järel.

Nutika isetühjendava jaamaga muutub RCV 5 veel autonoomsemaks, kuna tolmukonteinerit tühjendatakse automaatselt. Nii säästetakse kasutajat sellest tüütust ja sageli mustast tööst. Tolm ja mustus imetakse automaatselt kvaliteetsesse fliisist filtrikotti kohe, kui RCV 5 on dokitud laadimis- ja isetühjendamisjaama – kas pärast puhastustöö lõppu või vahelaadimisel. Mustus eemaldatakse kindlalt. See ei saa enam olla lihtsam. Tänu isetühjendusjaama laadimisfunktsioonile laetakse samal ajal ka roboti akut.

Omadused ja tulu
Tolmu automaatne tühjendamine
  • RCV 5 tolmukonteineri regulaarne automaatne tühjendamine võimaldab robottolmuimejal töötada autonoomselt palju kauem.
  • Kuna RCV 5 tolmukonteinerit ei ole vaja käsitsi tühjendada, puudub kasutajal kokkupuude tolmu ja mustusega.
  • Kuna robottolmuimeja tolmukonteinerit tühjendatakse regulaarselt, jääb imemisvõime pidevalt suureks, mis tähendab RCV 5-ga alati suurepäraseid puhastustulemusi.
Fliisist filtrikott
  • Filtrikott hoiab kindlalt kinni tolmu ja mustust.
  • Eemaldatud mustus kõrvaldatakse lihtsalt ja hügieeniliselt.
  • Kui filtrikott tõmmatakse jaamast välja, sulgub see kohe automaatselt. Mustus jääb ohutult kotti ja tolmu väljapääsemine koti vahetamisel on välistatud.
Integreeritud kaablihaldus
  • Isetühjendava jaama toitekaabli saab korralikult kokku keerata, kasutades isetühjendava jaama tagaküljele paigaldatud kaablihoiusüsteemi – sassis kaablid puuduvad.
Juhitav äpiga
  • Vajaduse korral saab mugavuse suurendamiseks RCV 5 isetühjendavat jaama juhtida äpiga.
  • Tolmuimejat saab äpiga ka eraldi aktiveerida.
Ühildub kõigi RCV 5 mudelitega
  • Isetühjendav jaam ühildub kõigi RCV 5 mudelitega, isegi seadmetega, millel juba on laadimisjaam.
  • Kasutades kaasapandud muundamiskomplekti, saab RCV 5 lühikese ajaga kohandada tööks isetühjendava jaamaga.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Filterkoti maht (l) 4
Värvus Valge
Kaal (kg) 4,6
Kaal, sh pakend (kg) 7,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 401 x 290 x 446

Seadmed

  • Fliisist filtrikott: 1 tk.
  • Jäätmekonteiner
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
  • Madala karvaga vaipadel
Lisatarvikud
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