Nutika isetühjendava jaamaga muutub RCV 5 veel autonoomsemaks, kuna tolmukonteinerit tühjendatakse automaatselt. Nii säästetakse kasutajat sellest tüütust ja sageli mustast tööst. Tolm ja mustus imetakse automaatselt kvaliteetsesse fliisist filtrikotti kohe, kui RCV 5 on dokitud laadimis- ja isetühjendamisjaama – kas pärast puhastustöö lõppu või vahelaadimisel. Mustus eemaldatakse kindlalt. See ei saa enam olla lihtsam. Tänu isetühjendusjaama laadimisfunktsioonile laetakse samal ajal ka roboti akut.