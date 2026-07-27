Tugev RCX robotniiduk on iseseisvalt hästi kaitstud päikese ja vihma eest, kuid garaaž võib seadme eluiga veelgi pikendada. Tugev plastikkatus kaitseb tugevate sademete ja päikesevalguse eest, säilitades seadme välimuse ja funktsionaalsuse. Laadimisjaamas asuva robotniiduki mugavaks kasutamiseks saab garaaži katust kokku panna. Garaaži saab seadistada mõne lihtsa sammuga ja selle saab nelja kaasasoleva maanduspulgaga kindlalt maa külge kinnitada.