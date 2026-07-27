RCX garaaž
Garaaž kaitseb RCX robotniidukit päikese ja vihma eest. Garaaži katuse saab kokku voltida, et robotniidukit laadimisjaamas juhtida.
Tugev RCX robotniiduk on iseseisvalt hästi kaitstud päikese ja vihma eest, kuid garaaž võib seadme eluiga veelgi pikendada. Tugev plastikkatus kaitseb tugevate sademete ja päikesevalguse eest, säilitades seadme välimuse ja funktsionaalsuse. Laadimisjaamas asuva robotniiduki mugavaks kasutamiseks saab garaaži katust kokku panna. Garaaži saab seadistada mõne lihtsa sammuga ja selle saab nelja kaasasoleva maanduspulgaga kindlalt maa külge kinnitada.
Omadused ja tulu
Ilmastikukaitse
- Garaaži all on robotniiduk kaitstud päikese ja sademete eest.
- Tänu sellele kaitsele saab robotniiduki eluiga pikendada.
Kerge paigaldada
- Garaaž pannakse kokku mõne lihtsa sammuga.
- Garaaži saab kiirelt ja kindlalt maa külge kinnitada, kasutades kaasasolevat nelja maanduspulka.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|3,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|885 x 625 x 380