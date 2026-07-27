RCX klamber
RTK antenni paindlik paigaldus horisontaalsetele või vertikaalsetele elementidele kinnitusmehhanismi abil.
Klamberklamber pakub RTK antenni seadistamisel suuremat paindlikkust. Kõik, mida pead tegema, on sisestada antennipea kronsteini ja seejärel kruvida see kinnitusseadme abil horisontaalsete elementide külge. Klambri saab horisontaalselt vertikaalseks muuta vaid ühe lihtsa sammuga. Siin tuleb säilitada selge 100° vaade taevasse. Seda saab paigaldada aiapiirdele, rõdudele, ronimisraamidele jne.
Omadused ja tulu
Kindel klamber
- RTK antenni saab kruvimehhanismi abil kindlalt kindlasse asendisse kinnitada.
Paindlik kinnitus
- Klamberklamber avab palju võimalusi paigaldamiseks horisontaalsetele või vertikaalsetele elementidele nagu aiapiirded, rõdud, ronimisraamid jne.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|290 x 110 x 135