Klamberklamber pakub RTK antenni seadistamisel suuremat paindlikkust. Kõik, mida pead tegema, on sisestada antennipea kronsteini ja seejärel kruvida see kinnitusseadme abil horisontaalsete elementide külge. Klambri saab horisontaalselt vertikaalseks muuta vaid ühe lihtsa sammuga. Siin tuleb säilitada selge 100° vaade taevasse. Seda saab paigaldada aiapiirdele, rõdudele, ronimisraamidele jne.