Tehnilised andmed

Värvus Valge Kaal (kg) 0,1 Kaal, sh pakend (kg) 0,2 Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 345 x 115 x 10

¹⁾ Välja arvatud takjakinnitus.

²⁾ Iga kord, kui tekstiile pestakse, eraldub neist mikrokiude, mis satuvad meie ookeanidesse. Polüesterkiudude lagunemine CiCLO® tehnoloogiaga on 94,3% 3,7 aasta jooksul, samas kui tavaliste polüesterkiudude lagunemine on vaid 4,9% 3,7 aasta jooksul (vastavalt standardile ASTM D6691). See lapp ei ole kompostitav. Kõrvaldage vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. CiCLO® logo ja märgid on ettevõtte Intrinsic Advanced Materials, LLC registreeritud kaubamärgid.