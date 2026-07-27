Re!Fibe universaalne põrandalappide komplekt EasyFix

100% ringlussevõetud polüestrist ja CiCLO® tehnoloogiaga¹⁾ valmistatud Re!Fibe põrandapuhastuslapid on ideaalsed kangekaelse mustuse eemaldamiseks aurupuhastiga.

Re!Fibe põrandapuhastuslappide komplekt sisaldab kahte imavat ja vastupidavat põrandapuhastuslappi, mis on valmistatud 100% ringlussevõetud polüestrist ja kasutavad CiCLO® tehnoloogiat¹⁾. CiCLO® on tehnoloogia, mis kiirendab polüesterkiudude lagunemist, vähendades seeläbi vee saastamist mikroplastiga.²⁾ Lapi suur auru läbilaskvus tagab suurepärased ja hügieenilised puhastustulemused. Tänu takjakinnitussüsteemile saab põrandapuhastuslappe kiiresti ja lihtsalt kinnitada. Töö käigus püsib lapp kindlalt paigal ega libise.

Omadused ja tulu
Re!Fibe universaalne põrandalappide komplekt EasyFix: 100% ringlussevõetud polüester CiCLO® tehnoloogiaga¹⁾
100% ringlussevõetud polüester CiCLO® tehnoloogiaga¹⁾
Lapi spetsiaalne silmuskude tagab eriti hea mustuse eemaldamise ja põhjaliku puhastustulemuse kõigil poonitud kõvadel pindadel. Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Re!Fibe universaalne põrandalappide komplekt EasyFix: Mugav takjakinnitus
Mugav takjakinnitus
Põrandapuhastuslapp on põrandaotsakule lihtsalt kinnitatav sellele lihtsalt surumisega. Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Re!Fibe universaalne põrandalappide komplekt EasyFix: Põrandapuhastuslapi eemaldusriba
Põrandapuhastuslapi eemaldusriba
Lapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles. Kasutusala (nt köök või vannituba) võib märkida väljale jalalipikul.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
  • Nurkade, servade ja muude raskesti juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Valge
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 345 x 115 x 10

¹⁾ Välja arvatud takjakinnitus.
²⁾ Iga kord, kui tekstiile pestakse, eraldub neist mikrokiude, mis satuvad meie ookeanidesse. Polüesterkiudude lagunemine CiCLO® tehnoloogiaga on 94,3% 3,7 aasta jooksul, samas kui tavaliste polüesterkiudude lagunemine on vaid 4,9% 3,7 aasta jooksul (vastavalt standardile ASTM D6691). See lapp ei ole kompostitav. Kõrvaldage vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. CiCLO® logo ja märgid on ettevõtte Intrinsic Advanced Materials, LLC registreeritud kaubamärgid.

Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
  • Kõvakattega põrandad
  • Seinaplaadid