Re!Fibe universaalne põrandalappide komplekt EasyFix
100% ringlussevõetud polüestrist ja CiCLO® tehnoloogiaga¹⁾ valmistatud Re!Fibe põrandapuhastuslapid on ideaalsed kangekaelse mustuse eemaldamiseks aurupuhastiga.
Re!Fibe põrandapuhastuslappide komplekt sisaldab kahte imavat ja vastupidavat põrandapuhastuslappi, mis on valmistatud 100% ringlussevõetud polüestrist ja kasutavad CiCLO® tehnoloogiat¹⁾. CiCLO® on tehnoloogia, mis kiirendab polüesterkiudude lagunemist, vähendades seeläbi vee saastamist mikroplastiga.²⁾ Lapi suur auru läbilaskvus tagab suurepärased ja hügieenilised puhastustulemused. Tänu takjakinnitussüsteemile saab põrandapuhastuslappe kiiresti ja lihtsalt kinnitada. Töö käigus püsib lapp kindlalt paigal ega libise.
Omadused ja tulu
100% ringlussevõetud polüester CiCLO® tehnoloogiaga¹⁾Lapi spetsiaalne silmuskude tagab eriti hea mustuse eemaldamise ja põhjaliku puhastustulemuse kõigil poonitud kõvadel pindadel. Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Mugav takjakinnitusPõrandapuhastuslapp on põrandaotsakule lihtsalt kinnitatav sellele lihtsalt surumisega. Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Põrandapuhastuslapi eemaldusribaLapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles. Kasutusala (nt köök või vannituba) võib märkida väljale jalalipikul.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskesti juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 115 x 10
¹⁾ Välja arvatud takjakinnitus.
²⁾ Iga kord, kui tekstiile pestakse, eraldub neist mikrokiude, mis satuvad meie ookeanidesse. Polüesterkiudude lagunemine CiCLO® tehnoloogiaga on 94,3% 3,7 aasta jooksul, samas kui tavaliste polüesterkiudude lagunemine on vaid 4,9% 3,7 aasta jooksul (vastavalt standardile ASTM D6691). See lapp ei ole kompostitav. Kõrvaldage vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. CiCLO® logo ja märgid on ettevõtte Intrinsic Advanced Materials, LLC registreeritud kaubamärgid.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Kõvakattega põrandad
- Seinaplaadid