Remote control Basic SB

Omadused ja tulu
Elektrooniline müntide vastuvõtja
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal, sh pakend (kg) 16,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 500 x 380 x 250
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