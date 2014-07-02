Ideaalne veesurve kõikumiste kompenseerimiseks koduses veevarustussüsteemis. Müra vähendav 1 m 3/4" läbimõõduga voolik, mis on ette nähtud kõrgsurvepumpade ja jäikade torusüsteemide vahel kasutamiseks. Silikoonist painduv sisevooder kompenseerib rõhukõikumised. Painduv sisevooder laieneb, et takistada pumba käivitamist ja peatamist. Vähendab vibratsiooni. Selle tulemuseks on mürataseme oluline vähenemine. Survevoolik, mille mõlemas otsas on 1" (33,3 mm) ühenduskeere.