Rõhu kompensatsioonivoolik
Rõhu kompensatsioonivoolikut kasutatakse kõrgsurvepumpade ja jäikade torusüsteemide vahel.
Ideaalne veesurve kõikumiste kompenseerimiseks koduses veevarustussüsteemis. Müra vähendav 1 m 3/4" läbimõõduga voolik, mis on ette nähtud kõrgsurvepumpade ja jäikade torusüsteemide vahel kasutamiseks. Silikoonist painduv sisevooder kompenseerib rõhukõikumised. Painduv sisevooder laieneb, et takistada pumba käivitamist ja peatamist. Vähendab vibratsiooni. Selle tulemuseks on mürataseme oluline vähenemine. Survevoolik, mille mõlemas otsas on 1" (33,3 mm) ühenduskeere.
Omadused ja tulu
Elastne, silikoonist sisevoolik
- Elastse sisevooliku paisumine ei lase pumbal rõhulanguse korral juhuslikult sisse ja välja lülituda. Voolik kompenseerib rõhulanguse ja tagab pumba töökindluse.
Paindlik voolik
- See vähendab oluliselt jäikades torustikes tekkivat vibratsiooni ja müra edasikandumist.
Ühendusvoolik jäikade torustike jaoks
- Majandusvee pumba ühendamiseks. Torusüsteemid ei ulata tavaliselt pumba paigalduskohta. Seetõttu on soovituslik, et ühendaksite pumba torustikuga paindliku vooliku abil.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|3/4″
|toru pikkus (m)
|1
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|270 x 275 x 55
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.