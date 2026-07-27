Rotary cleaner head M63E
Omadused ja tulu
Äärmiselt paindlik
Nutikas disain
- Regulaarne pöörlemiskiirus ühtlasteks puhastustulemusteks.
Roostevabast terasest konstruktsioon (1.4301)
- Kõrgekvaliteetsed materjalid tagavad seadme pika kasutusea.
Kerge kaal ja kompaktsed mõõdud
- Mitmekülgne ja paindlik kasutus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kõrgsurveühendus
|G3/8″
|Veosild
|Elektriline
|Otsikute arv (tk.)
|1 / 4
|Võimsus (l/h)
|3000
|Kiirus (rpm)
|19
|Paigalduspikkus (mm)
|915
|Pinge (V)
|24
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Rõhk (bar)
|max. 140
|Paagi ava (mm)
|min. 65
|Temperatuur (°C)
|max. 90
|Kaal (kg)
|4,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1256
Kokkusobivad masinad
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 C *EU
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C *EU
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Kasutusvaldkonnad
- Sobib ka IBC konteinerite (paakide) sees puhastamiseks
- Mahutite seest puhastamiseks (tööstus, logistika, avalikud teenused)
- Konteinerite/jääkide puhastamiseks toidu-, kosmeetika- ja keemiatööstuses
- Kemikaalide transportimiseks kasutatud konteinerite puhastamiseks
- Toidu transportimiseks kasutatud konteinerite puhastamiseks