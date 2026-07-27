Rotary cleaner head M63E

Omadused ja tulu
Äärmiselt paindlik
Nutikas disain
  • Regulaarne pöörlemiskiirus ühtlasteks puhastustulemusteks.
Roostevabast terasest konstruktsioon (1.4301)
  • Kõrgekvaliteetsed materjalid tagavad seadme pika kasutusea.
Kerge kaal ja kompaktsed mõõdud
  • Mitmekülgne ja paindlik kasutus.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kõrgsurveühendus G3/8″
Veosild Elektriline
Otsikute arv (tk.) 1 / 4
Võimsus (l/h) 3000
Kiirus (rpm) 19
Paigalduspikkus (mm) 915
Pinge (V) 24
Sagedus (Hz) 50 - 60
Rõhk (bar) max. 140
Paagi ava (mm) min. 65
Temperatuur (°C) max. 90
Kaal (kg) 4,9
Kaal, sh pakend (kg) 7,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1256
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib ka IBC konteinerite (paakide) sees puhastamiseks
  • Mahutite seest puhastamiseks (tööstus, logistika, avalikud teenused)
  • Konteinerite/jääkide puhastamiseks toidu-, kosmeetika- ja keemiatööstuses
  • Kemikaalide transportimiseks kasutatud konteinerite puhastamiseks
  • Toidu transportimiseks kasutatud konteinerite puhastamiseks
Lisatarvikud