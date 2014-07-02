Rullhari, Kõrge/madal, Oranž, 400 mm
Oranž sturktuurne rullhari tekstuursete põrandakatete eriti tõhusaks puhastamiseks.
Rullhari (kõrge-madal, keskmise kõvadusega, oranž). Pikkus 400 mm. Kulumiskindla tähtratta mehhanismi ja erineva pikkusega harjastega. Struktuursete põrandate ja sügavate pragude puhastamiseks. Harjased: polüamiid, paksus 0,6 mm, pikkus 15–20 mm.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Oranž
|Pikkus (mm)
|400
|Harja tüüp
|Kõrge/madal
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1