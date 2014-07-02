Rullhari, Kõrge/madal, Oranž, 400 mm

Oranž sturktuurne rullhari tekstuursete põrandakatete eriti tõhusaks puhastamiseks.

Rullhari (kõrge-madal, keskmise kõvadusega, oranž). Pikkus 400 mm. Kulumiskindla tähtratta mehhanismi ja erineva pikkusega harjastega. Struktuursete põrandate ja sügavate pragude puhastamiseks. Harjased: polüamiid, paksus 0,6 mm, pikkus 15–20 mm.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Oranž
Pikkus (mm) 400
Harja tüüp Kõrge/madal
Kogus (tk.) 1
Kaal, sh pakend (kg) 1