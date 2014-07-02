Rullhari, Kõva, Roheline, 400 mm
Abrasiivne roheline rullhari sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.
Rullhari (kõva, roheline). Pikkus 400 mm. Kulumiskindla tähtratta mehhanismiga. Tugevalt määrdunud põrandate puhastamiseks ja põhikoristuseks. Sobib ainult mittetundlikele põrandatele. Harjased: polüamiid koos ränikarbiidiga, paksus 0,6 mm, pikkus 20 mm.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Roheline
|Pikkus (mm)
|400
|Kareduse aste
|Kõva
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1