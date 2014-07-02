Rullhari, Kõva, Roheline, 450 mm

Abrasiivne roheline rullhari sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.

Rullhari (kõva, roheline). Pikkus 450 mm. Kulumiskindla tähtratta mehhanismiga. Tugevalt määrdunud põrandate puhastamiseks ja põhikoristuseks. Sobib ainult mittetundlikele põrandatele. Harjased: polüamiid koos ränikarbiidiga, paksus 0,6 mm, pikkus 20 mm.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Roheline
Pikkus (mm) 450
Kareduse aste Kõva
Kogus (tk.) 1
Kaal, sh pakend (kg) 1,3
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