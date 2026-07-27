Rullharja ajam 500

Hüdrauliline ajam pöörlevatele rullharjadele. Fassaadide või päikeseenergiarajatiste puhastamiseks Kärcheri professionaalseks kasutamiseks mõeldud kõrgsurvepesuritega. Paigaldamine pihustustorule või teleskooptorule.

Kõrgekvaliteetne ja kauakestva disainiga, valmistatud roostevabast terasest ja polüeeter-eeterketoonist (PEEK) – pöörlevate rullharjade hüdrauliline ajam laiendab Kärcheri professionaalseks kasutuseks mõeldud kõrgsurvepesurite kasutusvõimalusi, luues võimalused töötamiseks ka väheste veekogustega. Ajam koos integreeritud pihustusribaga tagab ideaalse veepihustuse, võimaldades kasutada erinevate karedusastmetega harjatarvikuid, mida on tänu kiirvahetussüsteemile lihtne vahetada ja mida saab ajami külge ohutult kinnitada. Ajami saab paigaldada ka otse pihustustorule või teleskooptorule. Erinevad tarvikud on saadaval (olenevalt mudelist) nii nõudlikeks puhastustoiminguteks päikeseenergiapaigaldistel, klaaspindadel, tundlikel ja vastupidavatel fassaadidel ning ka kivi- või puitpinnaga terrassidel. Fassaadide puhastamiseks mõeldud harjad on automaatselt suunaga ülespoole, muutes puhastamise kasutaja jaoks lihtsamaks. Lisaks võib juurde tellida ka pritsmekaitse (4.762-621.0) ja Vario muhvi (4.481-042.0).

Omadused ja tulu
Rullharja ajam 500: Rullharja pöörlev hüdrauliline ajam
Rullharja pöörlev hüdrauliline ajam
Puudub vajadus täiendava harja ajami järele. Kompaktne disain ja kerge kaal. Kõrgekvaliteetne disain, valmisatud roostevabast terasest ja polüeeter-eeterketoonist (PEEK).
Rullharja ajam 500: Vahetatavad harjatarvikud
Vahetatavad harjatarvikud
Tagab kõikide pindade optimaalse harjamise. Harjatarvikute kuuldav lukustumine tagab ohutu kasutamise. Värvikoodid lihtsustavad sobiva harjatarviku valimist.
Rullharja ajam 500: Integreeritud pihustusriba
Integreeritud pihustusriba
Vee ühtlane väljutamine kogu harja ulatuses.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 350 / 1000
sisendtemperatuur (°C) 40
Ühenduskeere M 18
Kaal, sh pakend (kg) 2,1
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Päikesepaneelide, pleksiklaasist pindade ja talveaedade puhastamiseks
  • Fassaadide, rulluste ja aknakatete puhastamiseks
  • Kangaste ja kilematerjalide puhastamiseks
  • Kivi- või puitpinnaga terrasside puhastamiseks
Lisatarvikud
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