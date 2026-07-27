Kõrgekvaliteetne ja kauakestva disainiga, valmistatud roostevabast terasest ja polüeeter-eeterketoonist (PEEK) – pöörlevate rullharjade hüdrauliline ajam laiendab Kärcheri professionaalseks kasutuseks mõeldud kõrgsurvepesurite kasutusvõimalusi, luues võimalused töötamiseks ka väheste veekogustega. Ajam koos integreeritud pihustusribaga tagab ideaalse veepihustuse, võimaldades kasutada erinevate karedusastmetega harjatarvikuid, mida on tänu kiirvahetussüsteemile lihtne vahetada ja mida saab ajami külge ohutult kinnitada. Ajami saab paigaldada ka otse pihustustorule või teleskooptorule. Erinevad tarvikud on saadaval (olenevalt mudelist) nii nõudlikeks puhastustoiminguteks päikeseenergiapaigaldistel, klaaspindadel, tundlikel ja vastupidavatel fassaadidel ning ka kivi- või puitpinnaga terrassidel. Fassaadide puhastamiseks mõeldud harjad on automaatselt suunaga ülespoole, muutes puhastamise kasutaja jaoks lihtsamaks. Lisaks võib juurde tellida ka pritsmekaitse (4.762-621.0) ja Vario muhvi (4.481-042.0).