Rullharja ajam 500
Hüdrauliline ajam pöörlevatele rullharjadele. Fassaadide või päikeseenergiarajatiste puhastamiseks Kärcheri professionaalseks kasutamiseks mõeldud kõrgsurvepesuritega. Paigaldamine pihustustorule või teleskooptorule.
Kõrgekvaliteetne ja kauakestva disainiga, valmistatud roostevabast terasest ja polüeeter-eeterketoonist (PEEK) – pöörlevate rullharjade hüdrauliline ajam laiendab Kärcheri professionaalseks kasutuseks mõeldud kõrgsurvepesurite kasutusvõimalusi, luues võimalused töötamiseks ka väheste veekogustega. Ajam koos integreeritud pihustusribaga tagab ideaalse veepihustuse, võimaldades kasutada erinevate karedusastmetega harjatarvikuid, mida on tänu kiirvahetussüsteemile lihtne vahetada ja mida saab ajami külge ohutult kinnitada. Ajami saab paigaldada ka otse pihustustorule või teleskooptorule. Erinevad tarvikud on saadaval (olenevalt mudelist) nii nõudlikeks puhastustoiminguteks päikeseenergiapaigaldistel, klaaspindadel, tundlikel ja vastupidavatel fassaadidel ning ka kivi- või puitpinnaga terrassidel. Fassaadide puhastamiseks mõeldud harjad on automaatselt suunaga ülespoole, muutes puhastamise kasutaja jaoks lihtsamaks. Lisaks võib juurde tellida ka pritsmekaitse (4.762-621.0) ja Vario muhvi (4.481-042.0).
Omadused ja tulu
Rullharja pöörlev hüdrauliline ajamPuudub vajadus täiendava harja ajami järele. Kompaktne disain ja kerge kaal. Kõrgekvaliteetne disain, valmisatud roostevabast terasest ja polüeeter-eeterketoonist (PEEK).
Vahetatavad harjatarvikudTagab kõikide pindade optimaalse harjamise. Harjatarvikute kuuldav lukustumine tagab ohutu kasutamise. Värvikoodid lihtsustavad sobiva harjatarviku valimist.
Integreeritud pihustusribaVee ühtlane väljutamine kogu harja ulatuses.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|350 / 1000
|sisendtemperatuur (°C)
|40
|Ühenduskeere
|M 18
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,1
Videos
Kokkusobivad masinad
- AKU HD 4/11 C Bp Pack, aku ja laadija komplektis
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp, ilma aku ja laadijata
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 M Cage
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 C *EU
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA *EU
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C *EU
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA *EU
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Kasutusvaldkonnad
- Päikesepaneelide, pleksiklaasist pindade ja talveaedade puhastamiseks
- Fassaadide, rulluste ja aknakatete puhastamiseks
- Kangaste ja kilematerjalide puhastamiseks
- Kivi- või puitpinnaga terrasside puhastamiseks
Lisatarvikud
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