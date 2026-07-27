Rullharja pritsmekaitse 500

Takjapaelkinnitusega pritsmekaitse pöörlevale rullharjale. Tänu läbipaistvale plastile näeb kasutaja mugavalt harja, kuid on samas ka pritsmete eest igal ajal kaitstud.

Pritsmekaitse on lihtsasti kinnitatav otse pöörleva rullharja ajamile ning sellel on läbipaistev osa, mis tagab igal ajal hea vaate harjale. Lisaks on pritsmekaitset alati lihtne takjapaelkinnituse abil vahetada. Pritsmekaitse mitte ainult ei jäta kasutajat fassaadipesu ajal kuivaks, vaid tagab ka paremad puhastustulemused, kuna vesi voolab mööda fassaadi alla ja mustuseosakesed uhutakse automaatselt minema.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

sisendtemperatuur (°C) 40
Kaal, sh pakend (kg) 0,9
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Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks