Rullikute komplekt erinevatele pindadele, hall
Kaheosaline mikrokiudrullikute komplekt kõikide kõvade põrandapindade õrnatoimeliseks märgpuhastuseks. Ebemevaba, hea imavusega ja vastupidav. Masinpesu kuni 60 °C.
Kahe rulli puhastusjõud: kaheosaline mikrokiudrullide komplekt Kärcheri põrandapesumasinale FC 5 võimaldab teostada kõikide kõvade põrandapindade, sh ka parkettpõrandate märgpuhastust ja hooldust. Kõrgekvaliteetsed mikrokiudrullid on ebemevabad, tõhusad ja äärmiselt vastupidavad. Rulle võib pesta ka pesumasinas maksimaalselt 60 °C juures. Rullid on saadaval kahes värvitoonis: kollased ja hallid. Erinevat värvi rulle võib kasutada näiteks erinevate ruumide puhastamiseks: näiteks ühte vannitoa ja teist köögi jaoks.
Omadused ja tulu
100% kõrgekvaliteetne mikrokiud
- Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Kaks erinevat värvi (kollane, hall)
- Hügieeniline puhtus erinevates ruumides (sanitaarruumid, köök, furnituurid jne).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|300 x 60 x 60
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Lakitud parkett