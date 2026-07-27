Kahe rulli puhastusjõud: kaheosaline mikrokiudrullide komplekt Kärcheri põrandapesumasinale FC 5 võimaldab teostada kõikide kõvade põrandapindade, sh ka parkettpõrandate märgpuhastust ja hooldust. Kõrgekvaliteetsed mikrokiudrullid on ebemevabad, tõhusad ja äärmiselt vastupidavad. Rulle võib pesta ka pesumasinas maksimaalselt 60 °C juures. Rullid on saadaval kahes värvitoonis: kollased ja hallid. Erinevat värvi rulle võib kasutada näiteks erinevate ruumide puhastamiseks: näiteks ühte vannitoa ja teist köögi jaoks.