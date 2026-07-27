Rullikute komplekt erinevatele pindadele, kollane

Kaheosaline mikrokiudrullikute komplekt kõikide kõvade põrandapindade õrnatoimeliseks märgpuhastuseks. Ebemevaba, hea imavusega ja vastupidav. Masinpesu kuni 60 °C.

Kahe rulli puhastusjõud: kaheosaline mikrokiudrullide komplekt Kärcheri põrandapesumasinale FC 5 võimaldab teostada kõikide kõvade põrandapindade, sh ka parkettpõrandate märgpuhastust ja hooldust. Kõrgekvaliteetsed mikrokiudrullid on ebemevabad, tõhusad ja äärmiselt vastupidavad. Rulle võib pesta ka pesumasinas maksimaalselt 60 °C juures. Rullid on saadaval kahes värvitoonis: kollased ja hallid. Erinevat värvi rulle võib kasutada näiteks erinevate ruumide puhastamiseks: näiteks ühte vannitoa ja teist köögi jaoks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Valge
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 300 x 60 x 60
Kasutusvaldkonnad
  • Kõvakattega põrandad
  • Lakitud parkett