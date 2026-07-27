RVF 7 iniversaalne rullik
Robot-tolmuimeja ja mopi RVF 7 universaalne rullhari tagab kõigi kõvade põrandate õrna märgpuhastuse ja hoolduse. Ebemevaba, imav ja vastupidav. Sobib masinpesuks kuni 60 °C juures.
Kärcher RVF 7 ja RVF 7 Comfort robot-tolmuimejal ja mopil on kvaliteetsest mikrokiust universaalne rullhari kõigi kõvade põrandate – isegi parketi – õrnaks märgpuhastuseks. Rullhari on ebemevaba, imav ja äärmiselt vastupidav – ideaalne pikkadeks puhastustsükliteks ning puhta ja triibuvaba tulemuse saavutamiseks. Kui rullhari vajab vahetamist või puhastamist, saab seda teha hetkega ilma tööriistadeta ja mustusega kokku puutumata. Kasutatud rulli saab lihtsalt välja tõmmata ja uue vaevata sisestada. Universaalset rullharja võib pesta pesumasinas kuni 60 °C juures.
Omadused ja tulu
Lihtne rullivahetus
- Rulli saab vahetada kiiresti ja lihtsalt, tõmmates selle lihtsalt välja – tööriistu pole vaja ja see on peaaegu vaevatu.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
100% kõrgekvaliteetne mikrokiud
- Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|255 x 55 x 55