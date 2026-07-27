Kärcher RVF 7 ja RVF 7 Comfort robot-tolmuimejal ja mopil on kvaliteetsest mikrokiust universaalne rullhari kõigi kõvade põrandate – isegi parketi – õrnaks märgpuhastuseks. Rullhari on ebemevaba, imav ja äärmiselt vastupidav – ideaalne pikkadeks puhastustsükliteks ning puhta ja triibuvaba tulemuse saavutamiseks. Kui rullhari vajab vahetamist või puhastamist, saab seda teha hetkega ilma tööriistadeta ja mustusega kokku puutumata. Kasutatud rulli saab lihtsalt välja tõmmata ja uue vaevata sisestada. Universaalset rullharja võib pesta pesumasinas kuni 60 °C juures.