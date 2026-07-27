Komplekt sisaldab nelja puhastusmoppi robot-tolmuimejale ja mopile RVM 4 Comfort. Kui seadet kasutatakse märgpuhastusrežiimis, tagavad kvaliteetsed mikrokiudmopid optimaalsed puhastustulemused kõigil kõvadel põrandatel, nagu plaadid, laminaat, puitpõrandad, PVC või linoleum. Kerge kuivanud mustus eemaldatakse usaldusväärselt ning lisaks imemisele seotakse tõhusalt ka tolm. Moppide vahetamine on tänu takjakinnitusele äärmiselt lihtne.