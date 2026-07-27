RVM 4 lappide komplekt
Optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks: kvaliteetne mikrokiudmopi komplekt kõvade põrandate märgpuhastuseks robot-tolmuimeja ja mopiga RVM 4 Comfort.
Komplekt sisaldab nelja puhastusmoppi robot-tolmuimejale ja mopile RVM 4 Comfort. Kui seadet kasutatakse märgpuhastusrežiimis, tagavad kvaliteetsed mikrokiudmopid optimaalsed puhastustulemused kõigil kõvadel põrandatel, nagu plaadid, laminaat, puitpõrandad, PVC või linoleum. Kerge kuivanud mustus eemaldatakse usaldusväärselt ning lisaks imemisele seotakse tõhusalt ka tolm. Moppide vahetamine on tänu takjakinnitusele äärmiselt lihtne.
Omadused ja tulu
Takjakinnitusega puhastusmopp
- Tänu takjakinnitusele lihtne paigaldada ja eemaldada.
- Masinpestav kuni 60 °C juures. Mitte kasutada pesupehmendajat.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|4
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|130 x 130 x 28
Kasutusvaldkonnad
- Kõikidele kõvadele põrandatele, nagu parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC.