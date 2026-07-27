RVM 4 tarvikute komplekt
Robot-tolmuimeja ja mopi RVM 4 Comfort lisatarvikute komplekt sisaldab 1 peaharja, 2 puhastusmoppi, 2 külgmist harja ja 2 filtrit.
Järjepidevalt täiusliku puhastusjõudluse tagamiseks: lisatarvikute komplektiga puhastab robot-tolmuimeja ja mopp RVM 4 Comfort nagu uus seade. Komplekt sisaldab hõlpsasti vahetatavaid varuosi, mis tagavad optimaalse puhastustulemuse ja pikendavad RVM 4 eluiga. See sisaldab 1 peaharja, 2 puhastusmoppi, 2 külgmist harja ja 2 filtrit.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (osa)
|7
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|198 x 213 x 92