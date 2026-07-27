Järjepidevalt täiusliku puhastusjõudluse tagamiseks: lisatarvikute komplektiga puhastab robot-tolmuimeja ja mopp RVM 4 Comfort nagu uus seade. Komplekt sisaldab hõlpsasti vahetatavaid varuosi, mis tagavad optimaalse puhastustulemuse ja pikendavad RVM 4 eluiga. See sisaldab 1 peaharja, 2 puhastusmoppi, 2 külgmist harja ja 2 filtrit.