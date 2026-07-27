RVM 4 tarvikute komplekt

Robot-tolmuimeja ja mopi RVM 4 Comfort lisatarvikute komplekt sisaldab 1 peaharja, 2 puhastusmoppi, 2 külgmist harja ja 2 filtrit.

Järjepidevalt täiusliku puhastusjõudluse tagamiseks: lisatarvikute komplektiga puhastab robot-tolmuimeja ja mopp RVM 4 Comfort nagu uus seade. Komplekt sisaldab hõlpsasti vahetatavaid varuosi, mis tagavad optimaalse puhastustulemuse ja pikendavad RVM 4 eluiga. See sisaldab 1 peaharja, 2 puhastusmoppi, 2 külgmist harja ja 2 filtrit.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (osa) 7
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 198 x 213 x 92
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