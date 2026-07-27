Kettsae CNS 36-35 Battery juhtlatt on ideaalne tarvik ja sellega kaasnevad mitmed eelised. Juhtlatt on kiirelt ja kergelt vahetatav ning on kavandatud ülitugeva ja kauakestvana. Kasutatuna koos ketiga pakub juhtlatt tänu väikesele tagasilöögile maksimaalset ohutust ja head juhitavust ning ka parimat võimalikku lõiketulemust rakenduste laias vahemikus. Kettsae CNS 36-35 juhtlatt sobib ideaalselt kõigile, kes vajavad aiatöödel töökindlat ja võimsat Kärcheri kettsaagi.