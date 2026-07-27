Saeterad
Terav ja täpne: saelehed sobivad puidu saagimiseks PGS 4-18 akutoitega oksasaega ja tagavad täiuslikud lõiketulemused.
Muljetavaldav kvaliteet võimaldab oksi täpselt lõigata vähese vaevaga. Tänu tööriistavabale vahetussüsteemile saab ka saelehed kiiresti ja lihtsalt vahetada.
Omadused ja tulu
Saksamaal valmistatud esmaklassiline saeleht
- Optimaalse lõikejõudluse tagamiseks.
Saetera vahetus ilma tööriistadeta
- Kiire ja kerge saetera vahetus ilma tööriistadeta.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|152 x 2 x 20
Kasutusvaldkonnad
- Puuharud