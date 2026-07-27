SC 1 põranda puhastuskomplekt EasyFix
Puhtus ilma mustusega kokku puutumata: Koos SC 1 põranda puhastuskomplektiga EasyFix saab käeshoitava aurupuhasti kiiresti ümber muuta kaks-ühes aurumopiks.
Käeshoitavast aurupuhastist mõne sekundiga kaks-ühes aurumopiks: Selle muudab võimalikuks praktiline põranda puhastamiskomplekt SC 1 EasyFix. Kasutage mikrokiudlapi lihtsaks kinnitamiseks EasyFix põrandaotsakule takjapaelkinnitust ja ühendage otsak kahe pikendustoru (igaühe pikkus 0,5 m) abil SC 1-ga – seejärel saate põhjalikult puhastada oma kõvakattega põrandaid. EasyFix põranda puhastuskomplekt kuulub SC 1 EasyFix standardsesse tarnepaketti.
Omadused ja tulu
Põrandapuhastuskomplekti EasyFix lihtne kinnitamine SC 1-ga
- Põrandaotsakut EasyFix saab lihtsalt ja hõlpsalt sisestada seadmesse, koos aurupuhasti torudega.
Mugav takjakinnitus
- Põranda puhastuslapi lihtne kinnitamine põrandaotsakule lihtsalt sellele vajutades.
- Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Põrandapuhastuslapi eemaldusriba
- Lapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.
Innovaatiline lamelltehnoloogia
- Tänu lamellidele jaotub aur kogu puhastatavale pinnale ja läbi mikrokiudlapil ühtlaselt
Paindlik otsaku ühendus
- Ergonoomiline ja efektiivne puhastamine sõltumata kasutaja pikkusest.
- Ideaalne mööbli alla ulatumiseks.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskelt juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Kõrge kvaliteediga mikrokiud
- Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|517 x 43 x 40
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Seinaplaadid