Käeshoitavast aurupuhastist mõne sekundiga kaks-ühes aurumopiks: Selle muudab võimalikuks praktiline põranda puhastamiskomplekt SC 1 EasyFix. Kasutage mikrokiudlapi lihtsaks kinnitamiseks EasyFix põrandaotsakule takjapaelkinnitust ja ühendage otsak kahe pikendustoru (igaühe pikkus 0,5 m) abil SC 1-ga – seejärel saate põhjalikult puhastada oma kõvakattega põrandaid. EasyFix põranda puhastuskomplekt kuulub SC 1 EasyFix standardsesse tarnepaketti.