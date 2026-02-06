Fliisist filtrikotid töötati välja spetsiaalselt Kärcher Home & Garden SE 5 ja SE 6 Signature Line ning ka SE 5.100 ja SE 6.100 tekstiilipesurite jaoks. Kotid on äärmiselt rebenemiskindlad ning tagavad muljetavaldavalt suure imemisvõimsuse ja tolmu filtreerimise. Need sobivad ideaalselt ka nõudlikeks rakendusteks, nt. jämeda ja niiske mustuse imemiseks. Kokku kuulub tarnekomplekti neli kotti.