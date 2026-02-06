SE fliisist filtrikotid
Äärmiselt rebenemiskindel fliisist filtrikott, mis sobib ideaalselt nii peene kui ka jämeda mustuse imemiseks. Sobib Kärcheri Home & Garden tekstiilipesuritele.
Fliisist filtrikotid töötati välja spetsiaalselt Kärcher Home & Garden SE 5 ja SE 6 Signature Line ning ka SE 5.100 ja SE 6.100 tekstiilipesurite jaoks. Kotid on äärmiselt rebenemiskindlad ning tagavad muljetavaldavalt suure imemisvõimsuse ja tolmu filtreerimise. Need sobivad ideaalselt ka nõudlikeks rakendusteks, nt. jämeda ja niiske mustuse imemiseks. Kokku kuulub tarnekomplekti neli kotti.
Omadused ja tulu
Sobib Kärcheri pihustuspuhastusvahenditele SE 5 ja SE 6 Signature Line ning SE 5.100 ja SE 6.100 sarjades.
Kolmekihiline fliismaterjal
- Suureks imemisvõimeks ja tõhusaks tolmu filtreerimiseks kasutamise ajal.
Äärmiselt rebenemiskindel, ideaalne kasutamiseks suure jõudlusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|4
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|425 x 530 x 12
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Kuiva tolmu imemiseks