Ideaalne kõigile, kes tihti ringi sõidavad: tänu Kärcheri seikluskasti komplekti kuuluvatele hoolikalt valitud lisatarvikutele saab välivarustust kõikjal vaevata puhastada. Universaalhari, mille saab ühendada pesupüstoli külge, vabastab oma pehmete harjastega tõrksa mustuse ja loputab selle pinnalt. Imemisvoolikuga saab vett pumbata ka alternatiivsetest allikatest, näiteks kaevudest või veepaakidest. Lisaks saab kõik lisatarvikud hoiustada praktilises kastis, mille saab survepesuri külge kinnitada.