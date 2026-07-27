Seiklustarvikute kast
Tänu Kärcheri seikluskasti komplekti kuuluvatele hoolikalt valitud lisatarvikutele saab välivarustust kõikjal vaevata puhastada. Ideaalne kõigile, kes tihti ringi sõidavad.
Ideaalne kõigile, kes tihti ringi sõidavad: tänu Kärcheri seikluskasti komplekti kuuluvatele hoolikalt valitud lisatarvikutele saab välivarustust kõikjal vaevata puhastada. Universaalhari, mille saab ühendada pesupüstoli külge, vabastab oma pehmete harjastega tõrksa mustuse ja loputab selle pinnalt. Imemisvoolikuga saab vett pumbata ka alternatiivsetest allikatest, näiteks kaevudest või veepaakidest. Lisaks saab kõik lisatarvikud hoiustada praktilises kastis, mille saab survepesuri külge kinnitada.
Omadused ja tulu
Lisatarvikute kast
- Võimalik kinnitada survepesuri alla, nii et kõik tarvikud on korralikult hoiustatud.
Universaalhari
- Eemaldab tõrksa mustuse.
Imemisvoolik
- Alternatiivsete allikate, näiteks kaevude või veepaakide kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|229 x 221 x 108
Scope of supply
- Panipaik
- Universaalhari
- Vee imivoolik
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Kasutusvaldkonnad
- Kingad/matkajalatsid
- Lapsevankrid- ja kärud
- Telgid/matkavarustus
- Jalgrattad