Ideaalne välivarustuse puhastamiseks: Adventure tarvikukotis olevad tarvikud on optimeeritud kasutamiseks koos Kärcheri OC 3 ja OC 4 madalsurvepesuritega ning sobivad ideaalselt kõigile, kes otsivad põhjalikku, kuid õrna puhastuslahendust kasutamiseks liikvel olles. Multi Jet ühendab neli pihustustüüpi ühes düüsis, mida saab reguleerida lihtsalt düüsipead keerates. Kui veepaagist mõnikord ei piisa, saab imemisvoolikut kasutada vee ammutamiseks muudest allikatest, näiteks kanistrist, ämbrist või ojast. Mitmekülgne puhastushari on paigaldatud päästikpüstolile ja eemaldab tõrksa mustuse kiiresti ja põhjalikult. Aksessuaare saab hoida kenasti kaasasolevas vetthülgavast kangast kotis, kus on ruumi isegi väikestele lisatarvikutele. Kaasasolevad tarvikud ühilduvad Kärcheri OC 3, OC 3 Plus ja OC 4 madalsurvepesuritega. Imivoolik ei ühildu kokkupandava mudeliga OC 3.