Seiklustarvikute kott
Ideaalne täiendus Kärcheri madalsurvepesuritele: Adventure tarvikukotti saab kasutada välivarustuse hõlpsaks puhastamiseks kõikjal tänu selle lisatarvikutele, mis on loodud koos puhastiga ideaalselt töötama.
Ideaalne välivarustuse puhastamiseks: Adventure tarvikukotis olevad tarvikud on optimeeritud kasutamiseks koos Kärcheri OC 3 ja OC 4 madalsurvepesuritega ning sobivad ideaalselt kõigile, kes otsivad põhjalikku, kuid õrna puhastuslahendust kasutamiseks liikvel olles. Multi Jet ühendab neli pihustustüüpi ühes düüsis, mida saab reguleerida lihtsalt düüsipead keerates. Kui veepaagist mõnikord ei piisa, saab imemisvoolikut kasutada vee ammutamiseks muudest allikatest, näiteks kanistrist, ämbrist või ojast. Mitmekülgne puhastushari on paigaldatud päästikpüstolile ja eemaldab tõrksa mustuse kiiresti ja põhjalikult. Aksessuaare saab hoida kenasti kaasasolevas vetthülgavast kangast kotis, kus on ruumi isegi väikestele lisatarvikutele. Kaasasolevad tarvikud ühilduvad Kärcheri OC 3, OC 3 Plus ja OC 4 madalsurvepesuritega. Imivoolik ei ühildu kokkupandava mudeliga OC 3.
Omadused ja tulu
4-ühes Multi Jet pihustustoruÜhendab neli pihustustüüpi (punkt-, lame-, udu- ja joajoa) ühes düüsis, mida saab reguleerida lihtsalt düüsipead keerates.
ImemisvoolikKui veepaaki ei piisa, muudab imemisvoolik väga lihtsaks alternatiivsetest allikatest, näiteks kanistrist, ämbrist või ojast pärit vee kasutamise.
PuhastushariMitmekülgse puhastusharja saab kinnitada päästikpüstolile ja see eemaldab kiiresti ja põhjalikult tõrksa mustuse.
Lisatarvikute kott
- Valmistatud masinpestavast vetthülgavast kangast – ideaalne reisimiseks.
- Kõik tarvikud hoiustatud ühes kohas pluss lisaruum täiendava välivarustuse jaoks.
- Kotti saab hoida tühjas veepaagis koos Kärcher OC 4-ga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|220 x 220 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Telgid/matkavarustus
- Jalgrattad
- Lemmikloomad/koerad
- Kingad/matkajalatsid
- Spordivarustus (surfilaud, süst, aerulaud)
- Lapsevankrid- ja kärud
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Lillepotid