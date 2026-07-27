Seinakinnituss RCX
RTK antenni lihtne paigaldada välisseintele. Komplekti kuuluvad kronstein, kruvid ja tüüblid.
Seinakonsool pakub RTK antenni seadistamisel suuremat paindlikkust. Kõik, mida pead tegema, on sisestada antennipea kronsteini ja seejärel kinnitada see kaasasolevate kruvide ja tüüblite abil seina külge. Siin tuleb säilitada selge 100° vaade taevasse. Seda saab paigaldada ilma katuseta seintele, rõdudele, aiakuuridele jne.
Omadused ja tulu
Kindel klamber
- RTK antenni saab kindlalt ja kindlalt välisseintele kinnitada, kasutades kaasasolevat kronsteini ja nelja kruvi ja tüüblit.
Paindlik kinnitus
- Seinakonsool avab palju võimalusi paigaldamiseks seintele, rõdudele, aiakuuridele jne.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|205 x 175 x 95