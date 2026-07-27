Seinakonsool pakub RTK antenni seadistamisel suuremat paindlikkust. Kõik, mida pead tegema, on sisestada antennipea kronsteini ja seejärel kinnitada see kaasasolevate kruvide ja tüüblite abil seina külge. Siin tuleb säilitada selge 100° vaade taevasse. Seda saab paigaldada ilma katuseta seintele, rõdudele, aiakuuridele jne.