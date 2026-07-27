Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact
Kiire ja tilkadeta jalatsipuhastus: Shoe!cleaner on ideaalne lisavarustus tekstiilipesurile SE 3-18 Compact spordijalatsite ja vabaajajalatsite põhjalikuks ja mugavaks puhastamiseks.
Uuenduslik Kärcher Shoe!cleaner puhastab erinevat tüüpi spordijalatsid ja vabaajajalatsid kiiresti, põhjalikult ja tilkumata. Nii on lihtne maja sees puhastada näiteks jooksujalatseid, käimissaapaid või isegi moetrenažööre, ilma siseruumides segadust tegemata. Tänu vahetatavatele harjakroonidele saab nii jalanõude talla kui pealse kiiresti ja põhjalikult puhastada. Pehmed harjased võimaldavad tõhusat ja õrna puhastamist ka õrnematest materjalidest. Tänu automaatsele vee imemisele puhastamise ajal kuivavad jalanõud hetkega. Shoe!Cleaner avaldab muljet ka süsteemi puhastusfunktsiooniga, mis hoiab ära tarvikute määrdumise puhastustööde käigus. Shoe!Cleaner on seega ideaalne töökindel tarvik, mis täiendab SE 3-18 Compact tekstiilipesurit kõigi jalanõude puhastustööde jaoks.
Omadused ja tulu
Uuenduslik Kärcheri tehnoloogia optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseksVahetatav harjakroon taldade ja jalatsipealsete põhjalikuks puhastamiseks. Tilkadeta pealekandmine, sest puhastusprotsessi käigus imetakse vett automaatselt. Madal jääkniiskus tekstiilpindade kiireks kuivamiseks.
Lihtne ja mugav käsitsemineSüsteemi puhastusfunktsioon hoiab ära tarvikute määrdumise puhastamise ajal. Käed jäävad puhtaks ja tarvikud saab kohe pärast kasutamist ära panna. Intuitiivne toimimine.
Pehmed harjasedMustus eemaldatakse jalanõudelt põhjalikult, kuid õrnalt. Õrnade materjalide puhastamisel ei jäta jälgi.
Sobib tekstiilipesuritele SE 3-18 Compact ja SE 2 Spot
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|115 x 59 x 42
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Kasutusvaldkonnad
- Kingad/matkajalatsid