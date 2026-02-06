Uuenduslik Kärcher Shoe!cleaner puhastab erinevat tüüpi spordijalatsid ja vabaajajalatsid kiiresti, põhjalikult ja tilkumata. Nii on lihtne maja sees puhastada näiteks jooksujalatseid, käimissaapaid või isegi moetrenažööre, ilma siseruumides segadust tegemata. Tänu vahetatavatele harjakroonidele saab nii jalanõude talla kui pealse kiiresti ja põhjalikult puhastada. Pehmed harjased võimaldavad tõhusat ja õrna puhastamist ka õrnematest materjalidest. Tänu automaatsele vee imemisele puhastamise ajal kuivavad jalanõud hetkega. Shoe!Cleaner avaldab muljet ka süsteemi puhastusfunktsiooniga, mis hoiab ära tarvikute määrdumise puhastustööde käigus. Shoe!Cleaner on seega ideaalne töökindel tarvik, mis täiendab SE 3 Compact, SE 4, SE 5 ja SE 6 tekstiilipesurit kõigi jalanõude puhastustööde jaoks.