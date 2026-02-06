Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5 and 6
Kiire ja tilgutivaba jalatsipuhastus: Shoe!Cleaner on ideaalne tarvik spordijalatsite ja vabaajajalatsite põhjalikuks puhastamiseks. SE 3 Compact, 4, 5 ja 6 tekstiilipesurite jaoks.
Uuenduslik Kärcher Shoe!cleaner puhastab erinevat tüüpi spordijalatsid ja vabaajajalatsid kiiresti, põhjalikult ja tilkumata. Nii on lihtne maja sees puhastada näiteks jooksujalatseid, käimissaapaid või isegi moetrenažööre, ilma siseruumides segadust tegemata. Tänu vahetatavatele harjakroonidele saab nii jalanõude talla kui pealse kiiresti ja põhjalikult puhastada. Pehmed harjased võimaldavad tõhusat ja õrna puhastamist ka õrnematest materjalidest. Tänu automaatsele vee imemisele puhastamise ajal kuivavad jalanõud hetkega. Shoe!Cleaner avaldab muljet ka süsteemi puhastusfunktsiooniga, mis hoiab ära tarvikute määrdumise puhastustööde käigus. Shoe!Cleaner on seega ideaalne töökindel tarvik, mis täiendab SE 3 Compact, SE 4, SE 5 ja SE 6 tekstiilipesurit kõigi jalanõude puhastustööde jaoks.
Omadused ja tulu
Uuenduslik Kärcheri tehnoloogia optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseksVahetatav harjakroon taldade ja jalatsipealsete põhjalikuks puhastamiseks. Tilkadeta pealekandmine, sest puhastusprotsessi käigus imetakse vett automaatselt. Madal jääkniiskus tekstiilpindade kiireks kuivamiseks.
Lihtne ja mugav käsitsemineSüsteemi puhastusfunktsioon hoiab ära tarvikute määrdumise puhastamise ajal. Käed jäävad puhtaks ja tarvikud saab kohe pärast kasutamist ära panna. Intuitiivne toimimine.
Pehmed harjasedMustus eemaldatakse jalanõudelt põhjalikult, kuid õrnalt. Tundlike pindade puhastamine ei jäta jälgi.
Sobib Kärcheri pihustuspuhastusvahenditele SE 3 Compact, SE 4, SE 5 ja SE 6
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|124 x 65 x 44
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kingad/matkajalatsid